Az ukránok az orosz határhoz közelednek - ez történt a háborúban éjszaka

A Harkivtól északkeletre napok óta zajló ukrán ellentámadás újabb sikert ért el. Az ukrán vezérkar bejelentése szerint csapataik visszafoglalták Pityomnyik városát, amely nagyjából félúton fekszik Harkiv és az orosz határ között.

A híd túl közel volt

Az ukrán erők megsemmisítettek egy orosz pontonhidat Bilohorivka közelében, a kelet-ukrajnai front egy fontos szakaszán. A közzétett képeken az is látszik, hogy az oroszok komoly páncélos erőket igyekeztek átjuttatni a Donyecen létesített hídon, az orosz járművek közül sok megsemmisült a közzétett képek alapján.

A térségben továbbra is heves harcok zajlanak, ugyanis ha az oroszok itt átkelnek a folyón, és tovább tudnak nyomulni déli irányba, elvághatják az ukrán védelem egyik fontos pontját, Szeverodonyeck városának nyugati összeköttetését, és jelentős ukrán egységeket fenyegetnének bekerítéssel. Kérdés, hogy a most megsemmisített hídon kívül még hány átkelési lehetőséget építettek ki az oroszok.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65