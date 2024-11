Bemondott pár fontos számot Varga Mihály a 2025-ös költségvetésről – és nem tört ki belőle a nevetés

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A jövőbeni kilátásokról szólva Varga Mihály rámutatott: míg a Draghi-jelentés borús jövőt jósol a bezárkózó Európa számára, addig Magyarországtól a hitelminősítők, az Európai Bizottság és a világ legnagyobb pénzügyi intézményei is kimagasló teljesítményre számítanak jövőre.

Helyreállhat a korábbi kiváló kapcsolat Magyarország és az Egyesült Államok között, így egyebek mellett lehetőség nyílhat arra is, hogy a demokrata adminisztráció által egyoldalúan felmondott adóegyezményt visszaállítsuk – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Trump győzelme aligha oldja meg a nálunk lévő gazdasági problémákat, ám a magyar miniszterelnök mozgástere javulhat, ami esetleg pénzre is lesz váltható.

A pénzügyminiszter az üzleti szektor elmúlt időszakbeli teljesítményét „impresszívnek” nevezte. Megjegyezte: tíz éve a Figyelő Top 200 listába kerüléshez 35 milliárd forintos árbevételre volt szükség, ami mostanra 90 milliárd forintra nőtt, ez pedig reálértéken is 50 százalékos növekedés.

A költségvetési tervezetben jövőre 3,4 százalékos GDP bővülést tervez a kormány, amely a 3-6 százalékos sáv felső határához közelíthet a külső körülmények kedvező alakulása esetén. A hazai kereslet további bővülését a már egy éve emelkedő, közel tíz százalékos reálbérek is támogatják – ismertette a tárcavezető.

A kormány új gazdasági akciótervében már bejelentett intézkedések a versenyképesség és az exportképesség javítását, valamint a kifektetések dinamizálását szolgálják. A munkáshitel és a kis- és középvállalkozások (kkv) helyzetbe hozását is segítő Demján Sándor program, továbbá a most zajló hároméves bérmegállapodási tárgyalások a vásárlóerő növekedését és a fogyasztás bővülését eredményezhetik – mondta.

Egy gálaesten beszélt a pénzügyminiszter a hétfőn benyújtandó költségvetési tervezet sarokszámairól – miután az idei tervek finoman szólva sem jöttek be.

