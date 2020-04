Béremelés helyett előrehozott karácsonyi részjutalmat kaptak a postások

A bérfejlesztés elmaradása miatt kiesett jövedelem kompenzálása érdekében egyszeri juttatást kaptak a postások még a húsvéti ünnepek előtti napokban. Lapunk úgy értesült, hogy bruttó 65 ezer forintról van szó, ami mintegy 45 ezer forintot jelent. Átlagos összegről van szó, van, aki ennél kicsivel többet, és van, aki ennél kicsivel kevesebbet kapott attól függően, hogy hány órában dolgozik a Magyar Postánál. Nem mindenki kapta meg az egyszeri juttatást, például aki próbaidőn van az állami cégnél, az nem kapott semmit. Ráadásul az év végi jutalom előlegéről van szó: az bruttó 185 ezer forint körül lesz, tehát annak mintegy harmadát kapták most meg a postások előlegként.

A Magyar Posta Zrt. munkatársa (Kép forrása: MTI Fotó, Balogh Zoltán) A Magyar Posta Zrt. munkatársa (Kép forrása: MTI Fotó, Balogh Zoltán)

"Minden fillérnek örülni kell" - mondta lapunknak szakszervezti forrásunk. Ez valóban így van a postásoknál, akiknek amúgy épp nagyon rossz időpontban robbant be a koronavírus-járvány. Lapunk is írt arról, hogy a január-március hagyományosan a bértárgyalások időszaka és sok esetben a szerencsén múlt, hogy melyik állami vállalatnál született meg a bérmegállapodás még az előtt, hogy beütött a veszélyhelyzet és az egész ország teljes költségvetését újra kell számolni. A Magyar Postánál javában folytak a bértárgyalások, amikor a járvány félbeszakította a bérvitát. Így az a helyzet állt elő, hogy például egy vasutas már 2020-as fizetést kap, míg egy postás továbbra is a 2019-es bérért dolgozik. Tehát béremelés most sincs, de kaptak egyszeri alkalommal mintegy 45 ezer forintot a munkavállalók.

Ez összességében az egymilliárd forintos összkeretet is elérhette, hiszen az állami cégnél mintegy 29 ezer ember dolgozik. Erre Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli miniszternek kellett rábólintania. A többi állami cégnél (MÁV, Volánbusz) 10 százalékos béremelést kaptak 2020-ra a munkavállalók és vélhetően karácsonyi jutalmat is kapni fognak. Tehát a postások most örülhetnek ugyan az egyszeri 45 ezer forint körüli összegnek, de ez nem kompenzálja, ha ők is januárra visszamenőlegesen megkapták volna a 10 százalékos béremelést. Közben a kormány (konkrétan például Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár) arról beszél, hogy a postások is a mindennapi hősök közé tartoznak, akik veszélyhelyzetben is dolgoznak.

Némi bevételt is próbál szerezni az állami társaság, mégpedig ingatlanok értékesítéséből. A Magyar Posta honlapján megjelent pályázati felhívás szerint például megint megpróbálják eladni az Üllői út 114–116. szám alatt található toronyházat. A teljes ingatlan területének 59 százaléka van az állami cég tulajdonában, a fennmaradó részt a nagyrészt Schmidt Mária és családja érdekeltségébe tartozó Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. birtokolja. Tavaly nyáron már megpróbálta eladni az épületet, de nem járt sikerrel. A pályázati felhívás szerint ezúttal megtartana az állami cég egy minimális tulajdoni részt; az irányár 1,2 milliárd forint, pályázni április 22-ig lehet.

A budapesti ingatlanon kívül még több postás üdülőnek is új tulajdonosa lehet. Meglehetősen retró üdülőkről van szó, erősen lerobbant állapotban, viszont jó az elhelyezkedésük: balatoni üdülőkről van szó. Szakszervezeti forrásból úgy értesültünk, hogy a postás dolgozók már nem nagyon jártak ezekbe pihenni, mert ár-érték arányban nem érte meg nekik. Így meglehetősen rossz kihasználtsággal és ráfizetéssel üzemeltek. Az üdülővagyon értékesítése a fedezete lehet az esetleges béremeléseknek.

A pályázati felhívás szerint a balatonfüredi és a siófoki üdülő a legértékesebb: 300, illetve 485 millió forintot szeretne értük kapni az állami cég, de a jövőben már Zamárdiban, Balatonkenesén és Szigligeten sem pihenhet majd a postások. Pályázni május elejéig lehet. A kegyelemdöfést 2018-ban adta meg a kormány a céges üdülőknek, amikor a béren kívüli juttatási csomag nagy részének, benne a saját dolgozó saját szálláson való üdültetésének lehetőségét is kivette 2019-től a kedvezményesen adózó körből.

Talán később

Az állami vagyon értékesítése jelenleg amúgy szünetel. "Jelenleg nincs árverésre kínált ingatlanunk! Kérjük nézzen vissza később!" - olvasható a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) elektronikus aukciós oldalán. A koronavírus-járvány előtt itt dübörgött az üzlet: az állam például a balatonőszödi kormányüdülőt és az Andrássy úti volt MÁV-székházat is árulta még március elején 6-8 milliárd forintért, de az egész ország területéről voltak itt eladó ingatlanok (lakások, földek).