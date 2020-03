Bezárják több budapesti kerületben a játszótereket

Az önkkormányzatok - követve Karácsony Gergely bejelentését - bezárják a bölcsődéket és az óvodákat. Most azonban több kerület is tovább lépett: nem tartanak, vagy erősen korlátozzák az ügyfélfogadást, a testületi üléseket is, valamint bezárják az önkormányzati fenntartású játszótereket.

Ezen kívül a háziorvosi rendelők látogatását is szigorítják, általában bezárják az uszodákat, sportlétesítményeket, szociális intézményeket, de az étkeztetéseket megoldják valamilyen módon.





A fotó az erszébetvárosi önkormányzat honlapjáról van A fotó az erszébetvárosi önkormányzat honlapjáról van

A budavári önkormányzat nem írt határidőt, véletően azonnali hatállyal, míg az erzsébetvárosi keddtől fogja bezárni a játszótereket.

A terézvárosi önkományzat hétfőtől zárja a játszótereket, a sportpályákat és a SportPontot. A Podmaniczky úti kutyafuttató nyitva marad, de kérik, csökkentsék az ott töltött időt a lehető legrövidebbre, és kerüljék a csoportos beszélgetéseket.

A ferencvárosi önkormányzat is azt közli honlapján, hogy hamarosan bezárják a játszótereket, a "nem zárható helyekre igyekszünk legalább egy fő állandó személyzetet biztosítani, aki a fertőtlenítési és takarítási feladatokat folyamatosan ellátja" - olvasható a honlapon.

"Az óvoda és a bölcsőde bezárások nehéz helyzetet teremtenek. Ezek a kényszerű döntések azonban csak akkor lehetnek hatékonyak, ha minimalizáljuk a fertőzés terjedésének a lehetőségét, ezért döntöttünk úgy, hogy kedden bezárjuk a kerület játszótereit is. A keddi nap a hivatalos lezárás ideje, de azt kérjük, előtte se menjenek a játszóterekre.

Tisztában vagyunk vele, hogy nagy megpróbáltatás a szülőknek ilyen hosszú ideig otthon lenni a gyerekekkel, de a kicsiktől nem elvárható, hogy figyelemmel legyenek a fertőzésveszélyre. Ugyanúgy játszanának egymás játékaival, mint egy átlagos napon, és ez megnövelné a fertőzés kockázatát, amit mindenképp szeretnénk elkerülni. Fontos a levegőn lenni, és fontos kimozdulni a lakásból, de kérjük, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt inkább parkokban sétáljanak, kiránduljanak, olyan tágabb tereket válasszanak, ahol nem kell attól tartani, hogy mások megfertőzhetik Önöket és családjukat" - írja a VII. kerület honlapja.

Bár a legtöbb önkormányzat már döntött az ovik és bölcsik bezárásáról, Kőbánya csak hétfőn dönt majd róla. A hegyvidéki ovik és bölcsik szerdától zárnak, ahogy a XV. kerületben is, és Rákosmentén is, bár kérik, hogy aki teheti, már holnap se vigye oviba vagy bölcsibe a gyermekét. A XVII. kerület polgármestere kéri a lakosokat, hogy "a közterületi játszóterek használatától tartózkodjanak, azokat kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe."

A zuglói önkormányzat kéri a játszóterek használatának, a kis, közösségi sportpályák és kutyafuttatók használatának mellőzését, erről tájékoztató táblákon hívja fel a figyelmet, és felméri teljes bezárásuk lehetőségeit. A zuglói közösségi, kulturális és sportlétesítményeket valamint sportpályákat bezárják

A Pesterzsébeti önkormányzat szintén azt kéri, hogy ne használják a lakosok a játszótereket, és a szabad levegőn való mozgást egyénileg oldják meg, de csak a legszükségesebb esetekben hagyják el otthonaikat.

A csepeli helyhatóság honlapján nem találtunk az ovikra, bölcsődékre, játszóterekre vonatkozó információt. Soroksáron hétfőtől zárnak az ovik és a bölcsik, a játszóterekről nem esik szó a 23. kerület honlapján. A nem említett kerületi önkormányzatok honlapján nem találtunk említést a játszóterek esetleges bezárásáról.