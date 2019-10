Brexit: most már tényleg közel a megegyezés

"Az alapok megvannak, elméletileg holnap el is fogadhatjuk ezt a megállapodást az Egyesült Királysággal" - közölte Donald Tusk lengyel újságírókkal Brüsszelben, hozzátéve, hogy így elkerülhető lenne a rendezetlen kilépéssel járó "káosz és katasztrófa". "Elméletileg hét-nyolc órán belül minden világossá válhat. Folynak a tárgyalások, minden a jó irányban halad" - fogalmazott. Leo Varadkar ír miniszterelnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy számos kérdés még megoldásra vár, ezért a hónap vége szerinte reálisabb céldátum. Ezzel párhuzamosan Antti Rinne, az EU soros elnökségét betöltő Finnország kormányfője reményének adott hangot, hogy az utolsó pillanatban tető alá tudják hozni az egyezséget, az úgynevezett kemény Brexit ugyanis rendkívül ártalmas lenne mindkét fél számára. Kijelentette emellett, hogy szerinte lehetséges az október 31-re tervezett brit kilépési határidő "technikai, nagyon rövid" halasztása. Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója többszöri csúszás után szerda este tájékoztatja a bennmaradó tagállamok kormányainak képviselőit a folyamat állásáról.



A cél az, hogy még a csütörtökön kezdődő európai uniós csúcstalálkozó előtt megállapodás szülessen, mivel ott a bennmaradó huszonhét tagállam vezetői már nem akarnak tárgyalni a részletekről. Sokan elképzelhetőnek tartják, hogy amennyiben most nem sikerül tető alá hozni az egyezséget, akkor újabb EU-csúcsot fognak összehívni, egyes jelentések szerint esetleg október 30-án.