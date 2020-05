Brüsszel az élet újraindulásához nyomkövető alkalmazásokat is javasol

Az ajánlás szerint a repülőjáratok törlése, vagy elmaradó utazások esetén az EU szabályai szerint az utazóknak joguk van választani későbbi utazás vagy készpénz-visszatérítés között. Leszögezték: rugalmasságot kell biztosítani az utasoknak, hogy azonos szolgáltatási feltételek mellett ugyanazon útvonalon utazhassanak, vagy ugyanolyan típusú, illetve azzal egyenértékű szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Elérhetővé kell tenni azt is, hogy a kényszerűségből elmaradt utazási lehetőséget egy másik utazónak átadhassák. Az iránymutatás javasolja a tagállamoknak garanciaprogramok és más típusú likviditási rendszerek bevezetését a turisztikai ágazatban működő vállalatok támogatására.

Az útmutató a járvány esetleges terjedését nyomkövető telefonos alkalmazások határokon átnyúló használatát is javasolja, hogy az utasokat figyelmeztethessék az esetleges fertőzésveszélyről. A nyomkövető alkalmazásoknak önkéntesnek, átláthatónak, ideiglenesnek, az internetes behatolóktól védettnek és anonimnak kell lenniük - szögezték le.

A bizottsági útmutató szerint miután a tagállamoknak sikerül csökkenteni a vírus terjedését, a szabad mozgás általános korlátozásait célzottabb intézkedésekkel kell felváltani. Ha az egészségügyi helyzet nem indokolja a korlátozások általános érvényű megszüntetését, az iránymutatás szakaszos és összehangolt megközelítést javasol az utazások engedélyezésére a hasonló járványügyi helyzettel rendelkező területek vagy tagállamok között. Kellő rugalmasságra van szükség ugyanakkor, beleértve bizonyos intézkedések újbóli bevezetésének lehetőségét is, ha a járványügyi helyzet ezt megköveteli - írták. Az iránymutatások az utazások során használatos egyéni védőeszközök, például arcmaszkok, és megfelelő tisztasági protokollok alkalmazását is tartalmazzák, illetve intézkedéscsomagot arra az esetre, ha egy utazó a koronavírus-fertőzés jeleit mutatja.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!