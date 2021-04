Itt a fordulat? Budapesten már árcsökkenést várnak a használt lakásoknál

A járvány kezdetben komoly negatív hatást okozott, de a piaci szereplők megtanulták kezelni az ezzel járó nehézségeket. Emellett újabb állami intézkedések ösztönzik az új, a használt és a felújítási piacot is. A válaszadók a fővárosban a közeljövőben a használt lakások jelképes árcsökkenésére, vidéken stagnáló lakásárakra számítanak - derül ki a GKI és a Masterplast közös felméréséből.

Nem meglepő, hogy a piaci szereplők a közeljövőben a túlkínálat csökkenésére, a piac stabilizálódására számítanak. A vidéki körzetekben is a kilátások kisebb-nagyobb javulása következett be, a válaszadók több körzetben is egyensúlyi vagy ahhoz közelítő piaci helyzetet vetítettek előre.

Sokan reménykednek abban, hogy Budapesten kicsit csökkennek az árak a használt lakásoknál (fotó: Mester Nándor) Sokan reménykednek abban, hogy Budapesten kicsit csökkennek az árak a használt lakásoknál (fotó: Mester Nándor)

Érdekes volt megnézni ebben a helyzetben, hogy miként reagál a fogyasztó, vagyis a lakosság. Természetesen tavaly a második negyedévben a többség visszavonulót fújt, ám azóta folyamatosan egyre optimistábbak. A 2021. márciusi felmérés során 72 ezer háztartás nyilatkozott úgy, hogy a következő egy évben biztosan vásárol vagy építtet lakást, míg 201 ezer háztartás szándéka valószínű volt. A lakosság tehát e tekintetben nem nagyon zavartatja magát a járvány második és harmadik hullámától sem.

A Duna House éppen a hét végén tette közzé az első negyedéves adásvételi tranzakciókról szóló adatait. Eszerint összesen több mint 41ezer adásvétellel zárt a piac, ami az elmúlt 10 év legerősebb első negyedévét jelenti. A DH elemzői szerint az aktív piacot és a továbbra is erős keresletet, a nemzetközileg is tapasztalható koronavírus járvány okozta lakhatási igények változása miatti többlet tranzakciók és hazai környezetben az erre ráerősítő otthonteremtési támogatások okozzák.