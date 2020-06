Vannak olyan magyar cégek, amelyek jól jöttek ki a vírushelyzetből

Még azok a szektorok sem tudták rutinból hozni az elmúlt hónapokat, ahol nem jött összeomlás. Ahogy náluk, úgy a járvány által erősebben sújtott iparágakban is kulcsfontosságú, hogy a tulajdonosok és a menedzsment hogyan reagált a járvány miatt bekövetkező új helyzetre. Az ugyanis a fenyegetések és a problémák ellenére is új lehetőségeket nyitott sok cég számár. Amelyek ezekkel tudnak élni, akár jól is kijöhetnek a válságból, hiszen növelhetik a hatékonyságukat és a korábbinál nagyobb szeletet hasíthatnak ki a piacból.

A hatékonyság növelésére mond egy elsőre talán meglepő példát Essősy Zsombor, a MAPI-csoport vezérigazgatója. A szakember ügyfelei körében, illetve a Magyarok a piacon klub keretében számos olyan vállalkozással találkozott, amely azáltal tudta a működését javítani, hogy a leggyengébben teljesítő kollégáktól „végre meg tudtak szabadulni”. A korábbi magas megrendelésállomány és munkaerőhiányos állapotban ugyanis sokan nem merték elbocsátani azokat sem, akik bomlasztották a kollektívát vagy egyszerűen magas selejtaránnyal dolgoztak. Most viszont meghozták a döntést és ennek köszönhetően 10–15 százalékos javulást tudtak elérni. Igaz, ebben valószínűleg annak is lehet szerepe, hogy a megváltozott munkaerőpiaci helyzet hatására sok munkavállaló nagyobb elánnal és odafigyeléssel végzi a munkáját. Essősy Zsombor szerint a legversenyképesebb vállalatok ezt most további fejlesztésekkel is fokozzák: az ipari cégek például robotizálnak.

Összességében tehát makroszinten pozitív folyamatok indultak el a magyar gazdaságban. A vezérigazgató példákat is említ, amelyeket megismerhet a Piac & Profit júniusi számából.