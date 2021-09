Centrál kávéház, Szabadság bisztró, Kárpátia étterem, Gerlóczy Cafe - hosszú a Covid-vesztesek listája

Bár a kormány szerint sikeresen újraindították a gazdaságot és a magyar mentőcsomag szintén gyakorlatilag tökéletes volt, azért ha az ember sétál egyet Budapest belvárosában, akkor láthat olyan éttermeket, kávézókat, amelyek még mindig nem tudtak kinyitni a koronavírus-járvány okozta válság miatt, és közülük némelyik már soha többé nem is fog. Többek között zárva tart az 1887 óta létező Centrál kávéház, az 1902-ben indított Szabadság kávéház, valamint Budapest egyik legrégebbi étterme, a Kárpátia étterem, amely 1877 óta várta vendégeit.

Talán még kinyit a Centrál? Fotó: Vég Márton Talán még kinyit a Centrál? Fotó: Vég Márton

A Centrál kávéház talán előbb-utóbb kinyit. Még tavaly március 17-én zárt be, a honlapján elérhető tájékoztató szöveg szerint határozatlan időre.

A Társaság a kialakult Covid-19 járványhelyzet és az ezt követő kormányzati intézkedések miatt 2020. március 17-én felfüggesztette a Centrál Kávéház és Étterem üzemeltetését. Az újranyitás várható időpontja 2021. szeptember 1.

- ez viszont már a Centrál Kávéház Kft. beszámolójában olvasható.

Az biztos, hogy a kávéház, amely a XIX. és XX. században a különböző magyar szellemi, irodalmi, tudományos áramlatok központja volt, nem nyitott ki szeptember 1-én. A bejárati ajtóra kitett papíros szerint jelenleg a tervezett újra nyitás dátuma december 1-e. Maga a Centrál Kávéház Kft. legutóbb 2016-ban volt nyereséges, azóta hiába gyarapodott a bevétele 258 millió forintról 592 millió forintra 2019-ig, mindig veszteség lett a vége. Tavaly a márciusi zárásig 98 millió forintos forgalmat bonyolítottak, ez 45,5 millió forintos mínuszt eredményezett.

A tulajdonos azonban meglehetősen tőkeerős, így van remény a nyitásra. A Centrál kávéház ugyanis a török Hasan Özyer tulajdonában van, aki több cikluson át parlamenti képviselő is volt Erdogan török elnök pártjának színeiben. Idén júniusban írtunk arról, hogy átadtak a felújított Matild Palotában egy új luxushotelt. Az ingatlan a török Öyzer csoport tulajdonában van, a céget azzal segítette Orbán Viktor kormányfő, hogy előzőleg nemzetgazdaságilag kiemeltnek nyilvánította a felújítást. Próbáltuk keresni a kávézót, hogy van-e remény a nyitásra, de nincs olyan nyilatkozó, aki erről tájékoztatást tudna adni.

Az 1902-ben nyitott Szabadság Kávéház, a neves magyar költő, Ady Endre kedvenc grand caféja volt

- szól a Szabadság bisztró bemutatkozása.

A honlapján elérhetó információk alapján csak átmenetileg vannak zárva. Az biztos, hogy a mögötte álló cég, a Szabadság Bisztró Kft. masszívan veszteséges. Legutóbbi beszámolójában is már az szerepel, hogy mivel a saját tőke összege tartósan a jegyzett tőke összegének fele alá csökkent, ezért a tulajdonos a jövőben pótbefizetést teljesít. A tulajdonos Back of House Kft.-én keresztül egy osztrák cég. Már 2019-ben is csak 86 millió forint bevétele és 96 millió forint vesztesége volt a Szabadság Bisztró Kft.-nek, ami 2020-ban újabb közel 100 millió forintos mínuszt hozott össze. A számokat az is ronthatta, hogy egy jelentős felújítás után eleve csak 2019 áprilisában nyitottak ki, és a koronavírus-járvány miatt hamarosan újra be kellett zárniuk.

Szintén sokak törzshelye volt a Gerlóczy Cafe a belvárosi Kamermayer Károly téren, de jelenleg szintén zárva. A kávézó mögött álló Gerlóczy Kávéház Vendéglátó Kft. idén március és július között végelszámolás alatt volt, de az eljárás befejezése a cég fennmaradásával történt. Az egyik tulajdonos T. Nagy Tamás, aki korábban sajtkereskedőként volt ismert, a vállalkozás 2016-2019 között 300-400 millió forintos forgalmat bonyolított minimális nyereséggel, de 2020-ban csak 89 millió forint bevételük volt, ami 48 millió forintos veszteséget okozott.

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Gerlóczy Kávéház Vendéglátó Kft. gazdálkodására összességében negatív hatással van. A világjárvány elsősorban az alábbi hatásokat fejtette ki: A üzeltmenetben jelentős árbevétel visszaesés volt tapasztalható, a hatályos előírásoknak megfelelőne időközönkénti teljes zárással. A társaság 2021.02.28.-án döntött arról, hogy végelszámolással meg kívánják szüntetni a céget

- olvasható a 2020-as beszámolóban. A cég azonban nem szünt meg, így talán még valamikor újra kinyit a hangulatos kávéház.

Elvileg a Kárpátia étterem is csak ideiglenesen van zárva a Ferenciek terén, de a mögötte álló Kárpátia Étterem Kft. már november óta felszámolás alatt van. A Kárpátia Étterem Kft. tulajdonosa az Eastinvest Kft. és Niklai Ákos, aki 15 évig volt a Szállodaszövetség elnöke, 2016. decemberében mondott le személyes okokra hivatkozva. A cég bevételei az elmúlt években 300 millió forint körül alakultak. Például 2018-ban 350 millió forintot, míg 2019-ben 290 millió forintot könyvelhettek el, ami 12 millió forintos nyereséghez, illetve 19,3 millió forintos veszteséghez volt elég.

A 2020-as számok viszont a koronavírus járvány miatti zárás okán rosszul alakultak: novemberig mindössze 36,6 millió forint folyt be, ami 87 százalékos visszaesést jelent. Ez pedig 62,9 millió forintos veszteséget eredményezett. A cég beszámolója szerint az étterem tavaly márciustól elveszítette a célközönségét (külföldi turisták, üzletemberek, konferenciarésztvevők, valamit kormányzati, önkormányzati protokoll rendezvények résztvevői). Az étterem nyáron sem nyitott ki.

A 100 százalékos munkaidő csökkentésre a gazdasági akcióterv keretében nem volt mód bértámogatás igénylésére. Bevételek tervezhetetlenek, az újranyitás lehetősége ellehetetlenült

- olvasható a beszámolóban.

Tehát az étteremnek a járvány és a kormányzati intézkedések miatt nem volt bevétele, bértámogatást és vissza nem térítendő állami támogatást sem kaptak. Így pedig novemberben a cég felszámolása mellett döntöttek.