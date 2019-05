Cikkünk nyomán a kormány módosított: több pénzt kapnak a nagycsaládosok (Frissítve)

Az elmúlt napokban több cikkben (itt és itt) is foglalkoztunk azzal, hogy egy hatályba lépésre váró kormányrendelet értelmében eltérő elbírálás alá esnek a nagycsaládosok attól függően, hogy mikor adták be a kérelmüket a jelzáloghitelük csökkentéséhez biztosított állami támogatásra. Legutóbb ma reggel írtunk arról, hogy a kormány is elismerte, korrekcióra szorul a vonatkozó jogszabály. A ma este megjelent Magyar Közlönyben pedig meg is jelent a módosított rendelet.

A lényeg: a családvédelmi akcióterv részeként a nagycsaládosok kiemelt támogatásban részesülnek, a jelzáloghiteleik csökkentéséhez az állam pénzügyi segítséget biztosít. Ez nem új intézkedés, a hatályos szabályok szerint a harmadik gyermektől 1 millió forintot vehettek igénybe a szülők. Egy márciusi rendeletmódosítás értelmében viszont már a második gyermektől járna az 1 millió forint, majd a következő utód után 4 millió jár.

Fontos, hogy minden, 2018-ban és utána született gyermek után kaphat támogatást a család. Csakhogy a kormány úgy rendelkezett, hogy az eddiginél kedvezőbb lehetőség csak azokat a szülőket illeti meg, akik még nem vették igénybe ezt a kedvezményt. Akik viszont az elmúlt időben így jártak el, elestek - volna - a módosításban biztosított kedvezményesebb lehetőségtől. Ezt sérelmezték az érintett szülők, akik petícióval tiltakoztak, illetve az illetékes kormányzati szervekhez fordultak, kérve a vonatkozó, de hatályba még nem lépett rendelet korrigálását.

Ez megtörtént ma, a közlönyben ugyanis megjelent a márciusi rendelet módosítása. Első lépésben tisztázták, hogy mind a második, mind a további gyermekek esetében a június 30-a után született, illetve magzati korban lévőkre érvényes az új támogatási rend (az eredeti jogszabályban még az szerepelt, hogy a második gyermekkel szembeni elvárás az, hogy június 30-a utáni legyen, a harmadik és többi gyermeknél viszont 2018. január elseje volt a jogosultság induló napja). A második lépésben pedig arról a pár ezer családról is gondoskodtak, akik a cikkeinkben taglalt helyzetben voltak. A módosított rendelkezés szerint ők jogosultak a már igénybe vett 1 millió forint, és az új támogatási rendszerben a hasonló élethelyzetben lévő családokat megillető 4 millió forint közti különbözetre. A folyamatban lévő kérelmekre pedig, amelyek június 30-áig nem zárulnak le, szintén a már kedvezőbb feltételek vonatkoznak.

Azt még nem tudni, hogy miként jut el a különbözet a családokhoz, kell-e kérelmet beadniuk, vagy a folyósítás automatikusan történik, erről nyilván készül majd egy külön kormányzati rendelet.

Frissítés!

A témában megszólalt ma a kormány illetékese. A jelzáloghitel egy részének elengedéséről szóló, július elsejével hatályba lépő jogszabályt a mai napon egyértelműsítették - közölte Novák Katalin, az EMMI államtitkára az MTI tudósítása szerint. Arról tájékoztatott, hogy a megemelt, 4 millió forintos támogatást a 2019. július 1. után született, a családba harmadikként érkező gyermekek után lehet majd igénybe venni. Július 1. után új elem, hogy a második gyermek érkezésekor 1 millió forintot írnak jóvá a fennálló ingatlanfedezetű jelzáloghitelekből. Az igényeket a várandósság 12. hetétől lehet benyújtani. A július elsejét megelőzően megszületett gyermekek esetén csak a harmadik gyermek után lehetett igényelni 1 millió forint jóváírását - mutatott rá az államtitkár. Vagyis a módosított rendelet csak a még magzati korban lévő gyermekekre vonatkozik, a már megszületett gyermekek esetében egyelőre a hatályos jogszabály az érvényes.