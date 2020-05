Cikkünk nyomán az Alkotmánybírósághoz fordul a parlamenti képviselő

Szél Bernadett nemzektözi fórumokig is hajlandó elmenni az infotörvény módosítása miatt, amely 45 napra növelte a közérdekű adatkérés megválaszolásának határidejét.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A poszt alatti kommentekben pedig a képviselő arra tesz egy utalást, hogy kész akár nemzetközi fórumok elé is vinni az ügyet:

Az intézkedés kapcsán egy konkrét példán mutatja be, hogy miért okoz érdeksérelmet az infotörvény módosítása:

Mára ébredve újabb gyomrost vitt be a kormány az országnak. Annyira el vannak foglalva a járvány elleni védekezéssel, hogy még arra is van idejük, hogy újabb állampolgári jogokat nyírjanak ki. A legújabb rendelettel gyakorlatilag lenullázzák a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jogunkat. Bármilyen személyes adatainkhoz hozzáférhetnek a veszélyhelyzet alatt, és megszűnik bármifajta jogérvényesítés ezzel kapcsolatban. Pl. még csak meg sem tudhatjuk, hogy milyen személyes adatainkat kezelik.

A hír gyorsan körbement a sajtóban, és nap folyamán politikai reakció is érkezett. Szél Bernadett országgyűlési képviselő a közösségi oldalán jelentette be, hogy Alkotmánybírósághoz fordul.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!