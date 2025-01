Dagad a rákosrendezői balhé: Nagy Márton beszólt Karácsony Gergelynek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Karácsony Gergely főpolgármester kedden jelezte, hogy a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-nek elővásárlási joga van a rákosrendezői területre, és a főváros élni is fog ezzel a jogával.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn jelentette be, hogy Rákosrendező területéből mintegy 85 hektárnyi területet értékesített az állam, nettó 50,9 milliárd forintos vételáron. A rozsdaövezet felszámolása érdekében az eladásra független szakértő által meghatározott értéken került sor, a fejlesztést az Eagle Hills csoport valósítja meg, közölte az NGM.

És megszólalt az MNV Zrt. is: szerintük az ingatlan kizárólag olyan jogalanynak adható el, amelyet az Egyesült Arab Emírségek – a kormány előzetes írásbeli hozzájárulásával – vevőként kijelölt.

