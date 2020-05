Döntött az olasz kormány: lényegében újraindul az élet

A kereskedelmet, vendéglátást, fodrászatokat és strandokat is újranyitják május 18-tól Olaszországban a koronavírus miatti járványkorlátozások eredetileg tervezett fokozatos feloldása helyett - jelentették be az olasz tartományok elnökei a kormánnyal tartott egyeztetés után.

Korábban a római kormány május 18-tól tervezte a kereskedelem, majd június elsejétől a vendéglátás megnyitását. Május 18-tól újranyitnak a múzeumok és templomok is. Továbbra is zárva maradnak az edzőtermek, uszodák, mozik, színházak és koncerttermek.

