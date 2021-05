Dráguló cigaretta – mi értelme volt berobbantani az inflációt?

Évek óta nem tudtunk megfelelni az előírásoknak

Évek óta problémát jelent, hogy Magyarország a dohánytermékek esetében nem tartja be az uniós előírásokat. Igaz, ennek vélhetőleg több oka is volt, amelyek között gazdasági és politikai indokok is lehettek.

A történet kezdete már-már a régmúltba veszik, hiszen az Európai Bizottság még 2011-ben egy direktívában rögzítette a dohánytermékek adózása kapcsán elvárt minimális terhelést. Ekkor 1000 szálanként kellett legalább 64 euró jövedéki adónak lenni a cigarettán azzal a további elvárással, hogy a termék árának legalább 57 százalékát kell kitennie ennek az értéknek. Miután akkoriban a hitelválságban megreccsent árfolyam ellenére jóval kevesebb forintot kellett egy euróért fizetni, ezért az 1000 szálanként fizetendő átlagosan 18 350 forintnyi adóval megugrottuk az előírtakat, ráadásul a százalékos arányt is sikerült teljesíteni.

Adóemelés helyett trafikok jöttek (MTI fotó) Adóemelés helyett trafikok jöttek (MTI fotó)

A problémák 2014-ben kezdődtek, amikor számottevően emelkedett az uniós elvárások szerinti adómérték. A 2011-es értékek a jelenleginél jóval alacsonyabbak voltak, hiszen később úgy módosult az előírás, hogy az adónak:

legalább 90 eurónak kell lennie 1000 szálanként és

el kell érnie a súlyozott átlagár 60 százalékát,

vagy minimum 115 eurónak kell lennie 1000 szálanként, ekkor nem kell figyelembe venni az adónak az árhoz viszonyított arányát.

Utóbbi egyébként azért fontos, mert 2011 végén döntött a kormány arról, hogy a 25 százalékos áfa mértékét 27 százalékra emeli. (20-ról 25-re is nem sokkal korábban, a Bajnai-kormány idején vitték fel az áfakulcsot). Az emelkedő forgalmi adó és a trafikrendszer keretében szavatolt árrés miatt viszont csak matematikai esély maradt arra, hogy a 60 százalékos jövedéki adóarányt érvényesítsék, ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan.