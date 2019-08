Egy éves késéssel, de megnyitott a 2rule webshopja

Nem kevés csúszással, de augusztus 28-ától az ország bármely pontjáról bárki vásárolhat magának Mészáros Lőrinc sportruházatából, a 2rule termékeiből. Eddig csak a szerződött csapatok sportolói, majd jó pár hónappal később a csapatok szurkolói juthattak hozzá a 2rule-logóval ellátott mezekhez, aztán következtek azok, akik valamely Intersport-áruház közelében laknak. Igaz, az Intersporttal kötött szerződés után pár héttel néhány termék az áruház online felületén is megvásárolható lett.

Mostantól viszont már bárki számára elérhető a 2rule teljes kínálata. A sportmárka Facebook-oldalán - tippünk szerint augusztus 28-án éjfélkor - tette közzé a jó hírt, mely szerint

"Nagy örömmel jelentjük be, hogy mostantól a kedvenc termékeiteket a webshopunkon keresztül meg tudjátok vásárolni."

Fotó: 2rule.hu Fotó: 2rule.hu

Az Intersport kínálatával ellentétben itt már nemcsak férfiak, de nők és gyerekek is kedvükre válogathatnak az első ránézésre némiképp szűk kínálatból. A termékskála egyébként szinte semmiben nem különbözik, teljesen mindegy, hogy férfi, női vagy gyermekruházatot keresnénk. Több esetben is ugyanolyan képpel, ugyanolyan áron, ugyanazokat a ruhákat kínálják nemtől és életkortól függetlenül.

Csak a példa kedvéért ha valaki női kabátot keresne, akkor a széldzseki és az esőkabát között lehet választani, áruk egységesen 18 990 forint. Ha gyerekeknek keresnénk kabátot, a kínálat és az ár ugyanez. Szinte teljesen hasonló a helyzet az edzőfelsők tekintetében is, annyi különbséggel, hogy a gyerekeknek kínált termékek (az edzőfelsők mellett a shortok is) a férfi kínálatával egyezik meg - kinézetre és árban is. De ennek bizonyos szempontból még örülni is lehet és lehet kifejezetten cél is: az egész család egyenöltözékben pompázhat a szabadidős programok során.

A női pólókínálat (Fotó: 2rule.hu) A női pólókínálat (Fotó: 2rule.hu)

A melegítőfelsők egyébként 15 990 és 21 990 forint közötti áron érhetőek el, az edzőnadrágok ára 12 990 és 24 990 forint között szóródik, egyszerű mezeket 5990 és 12 990 forint között találni a webshopban,

Külön kiemelésre érdemes a termékek fantázianeve:

Gála,

Stadion drill,

Szárnyas,

Dongó,

Tigris,

Tempó,

Rangadó,

Párduc,

Játékos,

Gepárd,

Energia,

Bajnok.

A ruházat mellett egyféle kiegészítőt árul a 2rule, egy 1 rekeszes gurulós sporttáskát.

A 2rule márkát gyártó és forgalmazó cég, a Magyar Sportmárka Zrt. nem zárt túlságosan szép évet. A 168,8 milliós bevétellel szemben 243 milliós teljes kiadás keletkezett, aminek eredménye az, hogy némi adó és a pénzügyi eredmény figyelembe vételével 129 millió forintos veszteséget termelt a 2rule az első évében. Ez negatív tartományba fordította a cég saját tőkéjét is, amit a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében rendeznie kell a tulajdonosoknak, Mészáros Lőrincéknek - vagyis valamilyen formában pénzt kell betennie a társaságba.