409 millióból Egyházi Egészségügyi Oktatási Központot hoz létre a kormány

A helyszínt és a fenntartót is kiválasztották.

A szerda esti Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a kormány egyetért az Egyházi Egészségügyi Oktató Központ létrehozásával. A projekt előkészítése érdekében a beruházási előkészítő alapból 409 millió forint átcsoportosítását kéri a kormány a pénzügyminisztertől és az emberi erőforrások miniszterétől.

A rendelet értelmében az oktató központ Budapest 11077 helyrajzi számú ingatlanán valósul majd meg. Itt található a 2003 óta üresen álló Tárogató úti Budagyöngye Kórház, mely egykor nővérképzőként működött.

A beruházás előkészítője és megvalósítója - a szegedi stadionnal is büszkélkedhető - Szeged-Csanádi Egyházmegye lett Kásler Miklós, az EMMI miniszterének együttműködésével és szakmai felügyeletével. Az egyházmegyének azonban a jövőben is fontos feladata lesz a központtal kapcsolatban. A kormány ugyanis a rendelet végén azt is rögzítette, hogy

"a beruházás során létrejött építmények jövőbeni használója és az intézmény fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye legyen".

Az Egyházi Egészségügyi Oktató Központ terve nem hirtelen pattant ki a kormány fejéből, hiszen tavaly év végén szándéknyilatkozatot írtak alá a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének székházában a Budapesti Szent Ferenc Kórház, a Betegápoló Irgalmasrend kórházai, a Bethesda Gyermekkórház és a Mazsihisz Szeretetkórház fenntartói és vezetői, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke. Ez alapján a történelmi egyházak közösen indítanak majd egészségügyi szakképzést a Budagyöngye Kórház épületében.

A most megjelent rendelettel ellentétben akkor az elképzelés az volt, hogy az oktatási központ előkészítési és megvalósítási munkáit az egyházi fenntartók által 2018 novemberében alapított Egyházi Kórházak Egyesülése (EKE) végzi.

Az a rendeletből azonban nem derül ki, hogy a központban milyen oktatási tevékenységet fognak végezni. Maradtak-e az eredeti elképzelésnél, a nővérképzésnél, amivel az épület eredeti funkcióját kapná vissza.