Elon Musk lyukat ütött a norvég költségvetésbe

Ha az autózás néhány éven belül beköszöntő szép új világára vagyunk kíváncsiak, vigyázó szemeinket Norvégiára érdemes vetnünk. Az egyébként az olajkitermelésből meggazdagodott, és egy főre vetítve ma is Szaúd-Arábiánál és Oroszországnál is több olajat a felszínre hozó országban a most szeptemberben az eladott új autók 77,5 százaléka volt elektromos. Ha az év első nyolc hónapját nézzük, akkor a közel 111 ezer újonnan vásárolt személyautónak csupán 4,93 százaléka volt benzinnel, és 4,73 százaléka dízellel működő – igaz ebbe a belső égésű motorral is szerelt hibrideket és konnektoros hibrideket nem számolták bele.

A norvég kormány eredetileg 2025-re tervezte a hagyományos autók értékesítésének teljes kivezetését, de ha ez a trend így folytatódik, akkor könnyen lehet, hogy már a jövő év végén bekövetkezik, hogy egyetlen, csak belső égésű motorral felszerelt autót sem fognak értékesíteni az országban.

Egy Tesla Model X halad egy kamerákkal figyelt, fizetős norvég útszakaszon (Fotó: whichcar.au)

Ez igazán remek hír, ha a globális felmelegedés és a széndioxid-kibocsátás szempontjait nézzük, és követendő példa lehet minden fejlett ország számára. Igen ám, de a villanyautók óriási norvégiai népszerűségéhez nagyon komoly kormányzati ösztönzők is kellettek.

A jelenleg is érvényben lévő adó- és járulékkedvezmények gyakorlatilag minden közteher megfizetése alól mentesítik azt, aki villanyautót vásárol. Az ilyen járműveket nem terheli vám, vagyonszerzési illeték, ÁFA, céges autóként is kevesebb adót kell utánuk fizetni. Ezen felül a villanyautósok sokáig az úthasználati és a parkolási díjak alól is mentesültek, sőt a kompokat is ingyen használhatták, valamint a buszsávokban is közlekedhettek. (Ez utóbbi most is érvényben van, a díjmentességek esetében pedig általában 50 százalékban maximalizálták a többi járműhöz képest fizetendő összegeket.)