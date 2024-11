A kormány tervez valamit a külföldi építőanyagipari cégekkel?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Az ÉKM sem cáfolta, hogy a végrehajtási rendeletbe ilyenek is bekerülhetnek, de azt nagyon határozottan írta a tárca, hogy bár már ma is vannak ilyen szabályok, az állami elővásárlási és vételi jog gyakorlására a mai napig nem került sor.

Ugyanakkor a külföldi cégek attól tartanak, hogy az állam ismét nekifut a stratégiai építési anyagok mindenféle egyéb szabályozásának, kiviteli tilalmat, állami elővásárlási jogokat vezetne be, amelyek magukra az anyagokra, de bizonyos esetekben a stratégiai anyagot gyártó gyárakra is vonatkoznak — teszi hozzá a Telex.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium elmondta a lapnak, hogy szerintük mindez valójában nem akkora újdonság, mivel már elfogadásra került a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény. Ez tehát a szabályozási alap, tehát a tervezet, ami jelenleg „köröztetés” alatt van, az ennek a törvénynek a végrehajtási rendelete.

Fontos építőipari szabályozásokra készül a kormány – értesült a Telex egy kiszivárgott előterjesztésből. Dokumentum még elképzelés, így nem a tükrözi a hivatalos álláspontot, de ha megvalósul, több lényeges ponton is változhat a helyzet az építőanyagpiacon. A készülő szabályok zöme 2026. január 1-től léphet hatályba, és az építőipari ellátásbiztonságot és a stratégia építőanyagok helyzetét kezelné — írja a lap.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!