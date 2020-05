Éppen márciusban lett hiányos a KSH jelentése a turizmus történelmi összeomlásáról

Néhány fontos adat egyelőre ismeretlen okból kimaradt a hazai turizmus márciusi teljesítményéről szóló KSH jelentésből, pedig éppen ebben a hónapban következett be a történelmi összeomlás.

A KSH hosszú évek óta részletes adatokkal mutatja be hónapról hónapra a hazai turizmus alakulását, azonban értesüléseink szerint egyelőre ismeretlen technikai okok miatt éppen a márciusi statisztikákból hiányoznak olyan adatok, amiket korábban mindig közölt a statisztikai hivatal, ellenben pont abban a hónapban nem, amikor a koronavírus-járvány miatt történelmi összeomlást szenvedett el a turisztikai ágazat.

A KSH legalább két fontos adatot nem közölt márciusról: a szobafoglaltságot és a szoba átlagár alakulását. Azt lehet tudni, hogy februárban 52 százalékos volt a szállodák szobakihasználtsága és tavalyhoz képest 13 százalékkal lett több a szobaátlagár. Márciusról azonban ezeket az adatokat egyelőre nem közölte a hivatal. Pedig a szakma például ezekből az adatokból is szokott tájékozódni a turisztikai ágazat állapotáról.

Hivatalosan a koronavírus-járvány miatt nem kellett bezárniuk a hoteleknek, emiatt jelenleg meglehetősen vegyes képet mutatnak a hazai szállodák. Lapunk is írt arról, hogy van olyan szálloda, amelyik egyfajta karantén-hotelként egy napra sem zárt be. A vidéki kijárási korlátozások feloldásával néhány szálloda már május 4-én megnyitott, sok hotel most május 15-től várja a vendégeket, a szállodák zöme azonban inkább május végi nyitást tervez.

Nagy örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy május 15-tól szállodánk újra megnyitja kapuit a hétvégére. Ezt követően május 22-től folyamatosan, minden nap üzemelni fogunk. Fokozott óvintézkedések bevezetésével, kapacitásaink korlátozásával és a kötelező távolságtartás figyelembevételével fogadjuk vendégeinket. Szobáink fele kerül csak értékesítésre, így a foglaltságunk maximálisan 50 százalékos lehet - közölte például a Zenit Hotel Balaton.

Szintén május 15-én nyit a Hunguest Hotels két szállodája, a Hotel Füred és a visegrádi Silvanus hotel is péntektől vesz fel foglalásokat. A Club Tihany május 24-én, az alsópáhoki Kolping hotel május 29-én nyit, a Danubius szállodalánc viszont május 31-ig biztosan zárva marad. A hévízi Lotus Therme pedig vélhetően június 19-i érkezési dátumtól tud feltételesen szobafoglalást visszaigazolni. Addig csinosítják a szállodát.

Egyelőre csak a belföldi vendégekre lehet számítani, így a lapunk által megkérdezett szakember szerint a nyitás utáni pár hónap biztosan veszteséges működést jelent majd. Magyarországon mintegy ezer szálloda működik, a nyereséges működéshez pedig legalább 50 százalékos telítettség kell, ezt pedig a külföldiek nélkül nehéz lesz teljesíteni még a jelentős, akár 20-40 százalékos kedvezményekkel is.

Jelenleg ugyanis csak üzleti okból, néhány országból jöhetnek csak be Magyarországra külföldiek, hagyományos turisták még nem. Azt sem lehet pontosan tudni, hogy a szektorból hány embert bocsátottak el a mintegy 50-60 napos üzemszünet alatt.

A legtöbb kormányzati segítség azonban csak június 30-ig szól. Például március, április, május és június hónapokra a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól. A munkavállalók nettó munkabére március hónaptól megemelkedett, júliustól viszont újra teljes bért kell fizetni, akkor is, ha nem lesz elég vendég a szállodákban.

Szintén csak június 30-ig érvényes az a könnyítés, hogy nem kell 4 százalékos turisztikai hozzájárulást fizetni. Viszont az idegenforgalmi adót a vendégeknek nem kell megfizetniük december 31-ig. Ez minden településen különböző összegű, de éjszakánként mintegy 400-500 forint lehet, amit megspórolhatnak a turisták. A szállásadóknak viszont a megállapított, de be nem szedett adót is be kell majd vallaniuk az adóhatóságnak.