Érkezik a magyar dinnye a boltokba - nem lesz rá panasz

Ahol nem alakult ki aszály, ott a közlemény szerint továbbra is kedveznek a feltételek a dinnye érésének. Idén 120-130 ezer tonna teremhet Magyarországon, a szárazság elhúzódása kisebb mértékben még ronthatja a kilátásokat, de áruhiánytól biztosan nem kell tartani.

A betakarítás a héten már nagyüzemben folyik, így hamarosan az áruházláncokba is eljut a friss dinnye. Hogy most milyen dinnye kapható a hazai hiperekben, arról laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán részletesen is olvashat, itt >>>

Magyarország elsősorban Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába exportál dinnyét, mivel a szállítási költségek ezekbe az államokba viszonylag alacsonyak. Import áru a mediterrán országokból és a Balkánról a magyar piacon is lesz, de külföldi dömpingről egyelőre nincs hír.

Idén belföldön 2600 hektáron terem görögdinnye, 400 hektáron sárgadinnye. A termésátlagok alacsonyabbak, mint a korábbi években, miközben a termelési költségek csaknem harmadával magasabbak. Emiatt szükségszerűen nőnek a fogyasztói árak is, bár a külföldi tapasztalatok alapján ebből maguk a termelők kevésbé részesülnek.

