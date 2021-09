Erős influenzaszezon jön, a kormány már gyártatja a vakcinákat

Tavaly a kormány a meredeken emelkedő második hullám idején, október 1-jétől mindenkinek ingyenessé tette az influenza elleni oltást, tehát nemcsak a 65 éven felüliek igényelhették térítésmentesen, hanem bárki, aki besétált a háziorvosához. Kérdés, hogy a lassú tempóban felfelé ívelő negyedik hullámban szükség lehet-e erre? Tavaly a szigorú járványügyi intézkedések hatására szinte az egész világon elmaradt az influenzaszezon, erről árulkodik az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Influenzafigyelő szolgálatának legfrissebb beszámolója is, így a szakemberek emiatt idén jóval erősebb járványt prognosztizálnak.

Már gyártják az idei influenzavakcinákat. Fotó: youtube Már gyártják az idei influenzavakcinákat. Fotó: youtube

A pandémia előtt a legyártott és kiszállított influenzavakcina-mennyiség soha nem fogyott el. Az NNK adatai szerint 2019 telén, a pandémia előtti influenzaszezonban az ingyenes vakcinák 53,3 százalékát – nem egészen 640 ezer adag oltóanyagot – használtak csak fel a háziorvosok. 2018-ban pedig ennél is kevesebben, mindössze 628 ezren kértek védőoltást.

Tavaly ősszel azonban a háziorvosok azt jelezték, hogy a praxisukba érkezett oltóanyagok háromszorosára volt igény. Így végül az évi 1,3 millió darabos mennyiség - amelyet mindig a pilisborosjenői Fluart Kft. gyárt le - tavaly végül nem lett elég. Az utánrendelésből még elfogyott 100 ezer, tehát összesen 1,4 millió adagot igényelt a lakosság a Covid miatti extrahelyzetben.

Már folyik az influenzavakcinák gyártása

Megkérdeztük a Fluart Innovative Vaccines Kft. kereskedelmi és marketing igazgatóját, idén mekkora mennyiséget gyártanak a négykomponensű oltóanyagból.

„Az előre egyeztetett gyártási ütemterv szerint dolgozunk” – felelte Németh Zsolt, nem számszerűsítve válaszát, így továbbra sem lehet tudni, hogy idén vajon a tavalyi helyzetből kiindulva 1,3 milliónál több adag kerül-e ki az üzem gyártósorairól.

Arra viszont lehet következtetni, hogy az államtól már megkapták az idei megrendelést, de az ennek mennyiségére vonatkozó érdeklődésünkkel az NNK-hoz irányították lapunkat. Kérdésünket természetesen elküldtük az NNK-ba is, amint érkezik válasz, frissítjük a cikkünket.

Bár az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ jelentésében az áll, hogy a 2020-21-es szezonban nagyon kevés vírust küldtek jellemzésre, ami hátráltatta a vakcina összetételére vonatkozó döntést a következő szezonban, a Fluart Kft. igazgatója szerint:

„Mint minden évben, idén is a vonatkozó WHO-ajánlások, illetve az EMA-törzskijelölések és a nemzeti hatóság előírásai alapján végzi minden oltóanyaggyártó a vakcinák előállítását, így a Fluart Kft. is”.

Ugyanakkor a pandémia előtt a gyógyszertárakban kapható volt a recept nélküli, háromkomponensű Vaxigrip Tetra-vakcina, amely nemcsak időseknek, hanem 3 hónapos kortól 6 éves korig gyermekeknek is adható. A tavalyi év azonban a Covid miatt extra volt, ezért a kormány felvásárolta ezeket a vakcinákat is, s a patikákban elérhetetlenné váltak. Egy budapesti gyógyszertárban arról kaptunk tájékoztatást, hogy ez a fajta vakcina most sem kapható a patikákban, de most nem a Covid miatt, hanem mert a szezonalitása miatt mindig október-novemberben szállítanak csak belőle a patikákba.

Idén már nem marad el az influenzaszezon

Külföldi szakértők szerint mindig nehéz előre megjósolni, hogyan alakulhat egy előttünk álló influenzaszezon, de az idei kifejezetten kemény lehet.

"Vannak tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, hogy mennyire lesz rossz az influenzaszezon, de vannak olyanok, amelyeket abszolút kontroll alatt tarthatunk. Mindenki oltassa be magát influenza elleni vakcinával" – mondja Hsziaojen Szu, egy washingtoni gyermekkórház infekciókontrollért felelős vezetője az NBC cikkében.

Dr. Mark Roberts, a Pittsburgh-i Egyetem egyik vezetője pedig azt mondja, hogy az influenzaesetek tavalyi drámai csökkenése drasztikusan növelheti a megbetegedések számát az idén.

Az amerikai Betegségmegelőzési Központok adatai szerint évente átlagosan körülbelül 200 ezer ember kerül kórházba influenzával. Roberts csapatának matematikai számításai szerint a 2021-22-es influenzaszezon akár 600 ezer ilyen kórházi kezelést is eredményezhet, ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg. Ha tehát rendkívül fertőző influenzatörzs lesz jelen, és alacsony az oltási arány - bár most úgy tűnik, nincs a láthatáron új vagy aggasztó influenzaváltozat.

De figyelembe véve ezt a forgatókönyvet, a modellek azt sugallják, hogy az amerikaiak 75 százalékának meg kell kapnia az influenza elleni oltást, hogy elkerülje a további kórházi kezeléseket. Általában az Egyesült Államok lakosságának csaknem fele kapja meg évente az influenza elleni védőoltást.

A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb beszámolója szerint idén a 35. hétig bezárólag Kínában 7391, a Laoszi Demokratikus Köztársaságban 146, a Fülöp-szigeteken 48, , Vietnamban 39, Japánban 4, Ausztráliában 3, Malajziában 2, Szingapúrban 1 főnél mutatták ki az influenza B-vírusát. Európáról pedig szót sem ejtenek, azaz jó ideje nincs jelen az influenza.

Influenzaszezon nélkül is eredményes évet zárt a Fluart Kft.

Visszakanyarodva hazánkba, a Pilisborosjenőn működő Fluart Innovative Vaccines Kft. tavalyi éve úgy is remekül alakult, hogy nem volt influenzaszezon. Nettó árbevétele közel azonos volt 2020-ban, mint 2019-ben (közel 2 milliárd forint), viszont az adózás utáni eredménye egészen kiemelkedő lett, ami minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy bármilyen plusz reklám- vagy marketingköltség nélkül is vitték az emberek a vakcinát, mint a cukrot.