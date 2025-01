Erre is van pénz: fociakadémia épül Kassán magyar pénzből 

A Slovak Sport Development s. r. o. és a Borsodsport Invest Kft. közösen keresnek kivitelezőt a Kassai Labdarúgó Akadémia kialakítására az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint. A projekt összesen 78 626 négyzetmétert ölel fel.

A kompexumnak elvileg már állnia kellene, 2022-ben jelentették be, hogy megvették Kassa Tóváros részén azt a telket, amelyen 2024-re várhatóan elkészül az akadémia. A látványtervek szerint így néz ki majd:

Az MTI akkor azt írta, hogy a beruházást a magyar tulajdonú Slovak Sport Development s.r.o. finanszírozza a magyar kormány támogatásával – azonban az állami média híréből fájóan hiányoztak a pontos összegek. Pedig nem akárhová érkeztek.

2021 elején jelentették be, hogy Borsodsport Invest Kft.-t megvette a mindössze néhány hetes Borsodi Sport Holding Kft., így – a 24.hu megfogalmazása szerint – a szocialista kötődésűként elkönyvelt, de a NER-rel is kompatibilis milliárdos, Leisztinger Tamás helyére a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert jachtoztató Szíjj László lépett. A cég megvétele azt jelentette, hogy a Borsodi Sport Holding Kft. lett a diósgyőri futballklub többségi tulajdonosa, azaz ez a csapat is a NER-oligarchiához került. Szíjj László mzgásterét jól példázza, hogy az Mfor 2024-es évre vonatkozó közbeszerzési „versenyét” nem Mészáros Lőrinc, hanem ő nyerte meg. Volt olyan nap, amikor több mint 430 milliárd forintnyi megbízásra vonatkozó szerződést írtak alá cégeivel:

A Borsodi Sport Holding tulajdonosi szerkezete a legfrissebb, nyilvánosan elérhető adatok szerint így néz ki:

95 százalékos tulajdonosa dr. Magyar Olivér Mátyás ortopéd-traumatológus, a hvg.hu korábbi cikke szerint a felcsúti Puskás Akadémia orvosi csapatának tagja, aki Mészáros Lőrinc magánegészségügyi birodalmában is érdekelt – erről korábbi cikkünben részletesen írtunk.

5 százalékos tulajdonosa pedig a Duna Group Európa Útépítő Kft.-n keresztül Szíjj László.

Nem kellett sokat várni és a közpénz is megtalálta őket. 2021-ben – tehát a Borsodsport Invest Kft. megvételének évében – már nem tudtak elugrani az adófizetői forintok elől: az akkor még a szlovák másodosztályban játszó csapat támogatására 6,4 milliárd forintot kapott a Borsodsport Invest Kft., a Slovak Sport Development s.r.o. és az FC KOŠICE a.s az elvileg az oktatás és kultúra támogatására szolgáló, magyar közpénzt kiosztó Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül – ez az e hírről beszámoló bumm.sk szerint az abban az évben szétosztott teljes támogatási összeg több mint háromnegyede volt. A lap hozzátette, hogy míg a dunaszerdahelyi DAC vagy a komáromi KFC esetében „még el lehetett sütni a támogatás igazolására az identitásképzést, addig a szebb napokat is megélt, 2019-ben magyar tulajdonba kerülő kassai focicsapat esetében erősen kérdéses, hogy a felvidéki magyarok mennyire érzik magukénak.” Érdemes megnézni a csapat Facebook-oldalát is, ahol magyar szavakat még nagyítóval sem nagyon lehet találni (a honlapon azonban fő támogatói helyen jelölik a Szíjj László-féle Duna Csoportot):

Mi épül?

A közbeszerzés nyertese egy négyszintes, 4096 négyzetméteres főépületet készít el, amely a sportolók, edzők és játékvezetők kiszolgálására szolgál majd. Az épületben adminisztratív és szálláshelyekként szolgáló helyiségeket is kialakítanak.

A projekthez tartozik továbbá:

Hat futballpálya kialakítása (4 füves és 2 műfüves pálya, mindegyik 105x68 méteres).

Legalább 112 parkolóhely, valamint utak és járdák építése, valamint parkosítás.

Opcionálisan egy légtartásos sátorral fedett, 3124 négyzetméteres, műfüves pálya, valamint egy 1500 fős fedett lelátó és további parkolóhelyek megépítését is előírhatják.

A kiíró kiemelte, hogy a létesítménynek a Szlovák Labdarúgó Szövetség (SFZ) II. ligás mérkőzésekre vonatkozó követelményeinek is meg kell felelnie.

Nemrégiben a Napunk írta meg, hogy 2024-ben összesen ötmillió eurós támogatást adott a magyar kormány a szlovák focinak. Az összegek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. különböző támogatási programjain keresztül érkeztek olyan szlovákiai magyar szervezeteknek, amelyek közül több a szlovák lap szerint a magyar adófizetők pénze nélkül nem is tudna működni. A kassai Borsodinvest Kft. és az FC Košice összesen 890 ezer euró támogatáshoz jutott, ez jelenlegi árfolyamon több mint 368 millió forint.