Ez az 5 milliárd is jó helyre ment: ősztől már akciósak a kormány tiszai nyaralóhajói

Az augusztusi főszezonban is a kikötőkben vesztegel a kormány nyaralóhajó-flottájának közel a fele, ősztől pedig hatalmas akciókkal próbálnák rávenni a magyarokat, hogy béreljék ki a méregdrágán vett hajókat. A lényeg azonban a kikötők építése volt, amihez nem is kell vendég.

Eredetileg gazdag magyar és külföldi turistákra apellálva látott nagy fantáziát a kormány a tiszai nyaralóhajós turizmusban, ezért nem sajnált 4,6 milliárd forintot elkölteni a szükséges infrastruktúra kiépítésére. Optimistán úgy kalkuláltak: 7-8 éven belül megtérül a befektetés. A koronavírus-járvány azonban jelentős nehézségeket okozott, áprilisban gyakorlatilag minden külföldi előfoglalást visszamondtak. Most azonban próbálják sikerként eladni a történetet.

Sikerrel indult júliusban a Mahart nyaralóhajózási programja, jelentős az érdeklődés, a hajók kihasználtsága augusztusban 62 százalékos - közölte Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos egy csütörtöki sajtótájékoztatón, Budapesten.

Mivel 20 nyaralóhajóról van szó, a 62 százalék igazából azt jelenti, hogy 12-13 hajót sikerülhet kiadni néhány napra augusztusban. A flotta közel fele pedig a kikötőkben ringatózhat. A hajózás ma elsősorban a felső-középrétegek szórakozása Magyarországon. Elsősorban aligha a magyar, hanem inkább a külföldi utazóközönséget célozta meg a kormány a Hollandiában és Németországban népszerű nyaralóhajózással (bár ott nem az állam, hanem magáncégek foglalkoznak ilyesmivel), az árak is euróban vannak megadva. Egy hétvégére 1500-2000 euróért már vihető is a hajó. Ez mintegy félmillió forintot jelent. A Balaton is drága augusztusban, de azért 300-350 ezer forintból egy négycsillagos hotelben egy hetet nyaralhat két ember.

Döntően magyar vendégek veszik igénybe a szolgáltatást, a külföldi vendégek aránya 10 százalékos - fogalmazott a kormánybiztos.

Ősztől pedig a 60 százalékos kihasználtság is visszaesik, nem véletlen, hogy 20-35 százalékos akciókkal próbálja rávenni a kormány a magyarokat, hogy hajózzanak el Tokajból Sátoraljaújhelyre. Maguk a hajók nem rosszak: a 20 egységből álló magyar flottát az Estivale család Quattro, Sixto és Octo típusai alkotják. A 2-4-8 személyes hajók mindegyike két ággyal kiegészíthető. Hamarosan pedig SZÉP-kártyával is lehet fizetni.

A kormány által megszavazott 4,6 milliárd forintot azonban félházas kihasználtságtól függetlenül is prímán el lehetett költeni. Például csak a tokaji nyaralóhajó-bázis kivitelezése 300 millió forintba került: az állami Mahart Magyar Hajózási Zrt. közbeszerzését az Újlaki Építő Kft. nyerte meg, amely az Óbuda Group cégcsoport kivitelező vállalata. Az Óbuda Group pedig mindent épít, a referenciái között a kormány szívéhez oly közel álló építmények szerepelnek, mint a Duna Aréna vagy a Puskás Aréna, ahol a mérnöki tanácsadó, projektmenedzseri, tervellenőri, műszaki ellenőri munkákat kapták meg.

Valószínűleg tehát nem a nyaralóhajóktól lesz nyereséges a Mahart Zrt., amelynek tavalyi beszámolója még nem elérhető, de 2018-ban is mintegy 20 millió forintos veszteséggel zártak. Nem úgy, mint a Mahart-PassNave Személyhajózási Kft., amely felett a tulajdonosi jogokat az állami Magyar Turisztikai Ügynökség gyakorolja, de tulajdonos benne a Hableány-balesetben is érintett Viking Sigyn szállodahajót üzemeltető Viking River Cruises, amely egy Svájcban bejegyzett, norvég tulajdonú hajózási cégóriás. A Mahart-Passnave 2019-ben 4,1 milliárd forintos forgalom mellett 1,5 milliárd forintos profittal zárt, amit nem vettek ki a cégből.