Felesleges bezárni az iskolákat? Túltolták a karantént a norvégok

Ráadásul a kamaszok továbbra is találkoztak egymással, és így jobban terjeszthették a vírust, mintha az iskolában maradtak volna.

Ez sokba került – havi szinten 6,7 milliárd koronába (220 milliárd forintba) -, és legjobb esetben is csak „kis hatása” volt a vírus terjedésére, állítja az elemzés.

Továbbra is kérdés azonban, hogy az alacsony norvég ráta pontosan minek köszönhető.

– derül ki a Financial Times adatbázisából. (Magyarországon 55 koronavírusos haláleset jut egymillió emberre.)

A reprodukciós ráta azt mutatja meg, hogy egy fertőzött átlagosan hány embernek adja át a vírust. Ha ez az érték kisebb egynél, akkor a járvány lassul, majd le is állhat.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Most úgy látjuk, hogy esetleg a jelenlegivel megegyező eredményt érhettünk volna el és elkerülhettünk volna néhány sajnálatos hatást, ha nem vezetünk be karantént, hanem nyitva maradunk, korlátozó intézkedésekkel

Most viszont már nem csak ő véli úgy, hogy egy részükre talán nem lett volna szükség.

Bezárták az óvodákat, az iskolákat és az egyetemeket, nagyrészt lezárták a repülőtereket és a kikötőket, valamint betiltották a rendezvényeket. Az éttermek, bárok többsége és számos üzlet is lehúzta a rolót. Az embereket otthoni munkavégzésre és arra kérték, hogy öt főnél nagyobb csoportokban ne találkozzanak.

A norvég kormány már relatív korán, március 12-én bevezette a korlátozásokat, amelyeket egyébként maga is szigorúnak minősített.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!