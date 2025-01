Fontos adózási változást jelentett be Nagy Márton

Nagy Márton kifejtette, hogy a választási év előtt is feszes költségvetést szeretne vinni, de annak belső szerkezetéről szeretne beszélgetni a miniszterekkel. „Vannak fő számok a költségvetésben, amelyek nem megmozdíthatók”, de a források felhasználásáról a tárcákkal külön szeretne egyeztetni.

Magára talált a kiskereskedelem, a legfrissebb adatok szerint bátrabbak a magyar vásárlók. Végre a hosszú távú adatok is bővülést mutatnak. A kérdés csak az, lesz-e folytatás.

Kapcsolódó cikk Meglepetés és kikászálódás Magyarországon: két év után újra „rendes” pluszban Magára talált a kiskereskedelem, a legfrissebb adatok szerint bátrabbak a magyar vásárlók. Végre a hosszú távú adatok is bővülést mutatnak. A kérdés csak az, lesz-e folytatás.

Nagy Márton szerint „2025-ben negyedévről negyedévre növekvő GDP-számokat láthatunk”. Azonban úgy látja, a tavalyi évben csupán 0,5-0,6 százalékos volt a GDP-bővülés. A miniszter szerint „a munkanélküliségi ráta a nyolcadik legalacsonyabb az Európai Unióban, így ez semmi aggodalomra nem ad okot.” A kormány szerint 9-10 százalékos reálbér-növekedés látható, így ebben sem látnak jelenleg semmilyen kockázatot. Azt is hozzáfűzte, számításaik szerint a fogyasztás az ötödik legnagyobb arányban bővül az Európai Unióban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!