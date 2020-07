Friss adatok: újabb koronavírus-fertőzötteket találtak Borsodban

A koronavirus.gov.hu emlékeztet: maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is.

Öt újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4210 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Közülük ketten Borsod megyeiek, ezzel 4 nap alatt 21 új esetet jelentettek - tegnapi sajtóinformáció szerint egy mezőkövesdi általános iskolai tanár fertőződhetett meg, ez állhat a betegszám hirtelen megugrása mögött. A népegészségügyi intézet ugyanakkor azt is megerősítette, hogy a tanár kontaktjai közül 21 minta pozitív lett, ő maga pedig egy zártkörű értekezleten fertőződhetett meg.

