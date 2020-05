Garancsi István átlépett egy határt - Andy Vajna bizalmasa sok sikert kívánt

Teljesen új megvilágításba helyezi a hazai kaszinópiacot az a tény, hogy Andy Vajna örökösei helyett Garancsi István lett az öt budapesti kaszinó koncessziós jogát birtokló LVC Diamond Kft. új főtulajdonosa április végétől. Eddig ugyanis úgy lehetett tudni, hogy a törvények szerint egy embernek legfeljebb 5 kaszinója lehet, de Garancsi Istvánnak eddig már a soproni kaszinóban is volt kisebbségi érdekeltsége a Futball Invest Zrt. nevű cégének köszönhetően, így viszont már a székesfehérvári MOL Fehérvár FC nevű focicsapatot is birtokló milliárdos üzletember összességében 6 kaszinóban is otthonosan mozoghat, nem csak a stadionok VIP-páholyaiban. Ez pedig több, mint a fele az összesen 11 hazai kaszinónak.

A megbízható szerencsejáték-szervezővel megkötött koncessziós szerződés alapján a koncesszió jogosultja legfeljebb öt egységet üzemeltethet - olvasható a koncessziókról szóló törvényben.

Ehhez eddig tartották is magukat a piac szereplői: a tavaly januárban elhunyt Andy Vajnának is csak 5 kaszinója volt, a Borkai-ügyből ismert Rákosfalvy Zoltán győri ügyvédnek 3 kaszinója, Szima Gábor üzletemberhez a debreceni és nyíregyházi kaszinó tartozik, míg a soproni kaszinónak az osztrák Casinos Austria International GmbH a többségi tulajdonosa Garancsi István egyik cégének kisebbségi szerepvállalása mellett.

Kormányzati szereplők eddig is célozgattak arra, hogy a legfeljebb öt kaszinós szabályt úgy kell értelmezni: a koncessziót elnyerő cégnek lehet legfeljebb öt kaszinója, annak ellenben semmi akadálya, hogy egy vállalkozó több kaszinós koncessziót birtokló cégnek a tulajdonosa legyen. Akár az is előfordulhatna, hogy Garancsi István megvásárolja a győri, pécsi és miskolci kaszinók jogával rendelkező Treff-Klub Kft.-t Rákosfalvy Zoltántól, valamint Szima Gábor Aranybónusz 2000 Kft. nevű kaszinós cégét is, így pedig mind a 11 kaszinó is az övé lehetne, csak éppen négy cégen keresztül. Egyik cégnek sem lenne ötnél több kaszinója, így pedig a kormányzati értelmezés szerint a koncessziós törvényt sem sértik meg.

Andy Vajna halálakor a Szerencsejáték Felügyelet annyit közölt, hogy a filmes üzletember kaszinói nyugodtan üzemelhetnek tovább, hiszen a magyar állam belföldi székhelyű gazdasági társaságokkal kötött koncessziós szerződést. A koncessziós szerződések és a játékkaszinó egységek üzemeltetésére feljogosító engedélyek érvényessége pedig a halálesettől függetlenül fennáll.

Ez volt az első jel, hogy az államot igazából nem érdekli, hogy ki profitál a kaszinókból. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig egy tavaly januári kormányinfón arra a kérdésre, hogy Andy Vajna halála hogyan érinti az elhunyt kormánybiztos tulajdonában lévő kaszinókoncessziók sorsát, úgy reagált, egyelőre kegyeleti okokból szünetet javasol, de szerinte nem is Vajna volt a koncessziók tulajdonosa, hanem egy cég.

Ugyanakkor a vonatkozó törvényeket átnézve végső soron nem a cég, hanem a mögöttük álló tulajdonos személye a mérvadó, így lehet, mégsem teljesen mindegy, hogy valakinek öt vagy hat kasziója van.

Az ágazati miniszter mellőzheti a nyilvános koncessziós pályázat kiírását, ha a koncessziós szerződés megkötésére megbízható szerencsejáték-szervezővel is sor kerülhet - szól a koncessziós törvény.

Ilyen nyilvános pályázat nem volt, Andy Vajna, Szima Gábor, Rákosfalvy Zoltán és Garancsi István cége is megbízhatósági alapon kapta meg a kormánytól a kaszinókat. Ki a megbízható?

Megbízható szerencsejáték-szervező: az a szerencsejáték-szervező, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet - szól a szerencsejáték szervezésről szóló törvény.

Tehát az a cég lehet megbízható szerencsejáték-szervező, és üzemeltethet kaszinókat, amelyik egyben átlátható szervezetnek is bizonyul. Ki az átlátható?

az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető - szerepel a nemzeti vagyonról szóló törvényben.

Tehát akkor lesz átlátható egy cég, ha a tényleges tulajdonosa megismerhető. Így végső soron nem a cég számít, hanem a tulajdonos magánszemély. Garancsi Istvánnak tehát két cégen (LVC Diamond és Futball Invest) keresztül van ugyan összesen 6 kaszinója, de mindet azért kaphatta meg, mert ő maga áll az átlátható tulajdonosi struktúra mögött. Így pedig összességében nem érvényesül az a koncessziós törvényi szabály, hogy legfeljebb öt kaszinó tartozhat egy jogosulthoz. A budapesti kaszinók élére is Sopronból érkezett új ügyvezető Klement Judit személyében.

A birodalom bukása

Mindenestre az egykori Vajna kaszinó-birodalomnak ezzel vége, már az elhunyt üzletember régi munkatársai is elhagyták a kaszinós céget.

Ismét Good Bye, ezúttal a Las Vegas Casinoktol, és véglegesen Andy összes néhai cégétől. Szerencsés embernek tartom magam, hogy mellette dolgozhattam, nélküle nem „fun” már az élet a kaszinókban. 14 hónapja készülök arra, hogy elhagyjam azt, ami életem része volt, és ma jött el a pillanat. Remélem, amit felépítettünk, továbbra is sikeresen fog működni - írta Facebook-oldalán Török Judit, aki 1992 óta vezette Andy Vajna kaszinóit.

Visszaemlékezése szerint 1992-ben nyitották meg az első kaszinót, az akkori Hyatt szállodában. Volt olyan, amikor egy kaszinót, majd kettőt, majd ismét egyet, majd megint ötöt vezetett. Török Judit szerint amikor 2015-ben 6 hónap alatt meg kellett nyitniuk az 5 budapesti házat, hirtelen 150 dolgozóról 800-ra növekedtek, és óriási apparátus kezdett működni. Hatalmas üzletről volt szó, hiszen egészen elképesztő 28,3 milliárd forintos éves árbevételt és 9,6 milliárd forintos profitot termelt az öt budapesti kaszinó 2018-ban.