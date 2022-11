Gáz: végre ismét áresést látunk

Az Európában irányadó TTF gáz ára a hét elején megugrott, hiszen a múlt pénteki 100 eurós megawattóránkénti szint után kedden járt 127 felett is. Ennek hátterében az éleződő ukrán helyzet mellett szerepet játszott az is, hogy az időjárás változásával megkezdődik a tárolókból a gáz kivét, de az is az áremelkedés irányába hatott, hogy a korábban már elvetett ársapka ismét napirendre került az EU-ban.

Szerdán viszont kiegyensúlyozottabb a piac, az európai tőzsdei kereskedésben 120 euró alá is beszúrt az árfolyam. A lengyelországi rakétatalálat után ugyanakkor tovább éleződött a háborús helyzet, amely miatt az árak további emelkedése sem elképzelhetetlen.