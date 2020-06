Gigantikus nyereség az MVM-nél - Irány a tőzsde?

A közlemény szerint a 2019-es év számos kulcsfontosságú üzleti eredményt hozott a társaságcsoportnak. Ide sorolták az E.ON Hungária Zrt. tulajdonosával kötött komplex keretmegállapodást, amely tovább erősíti az MVM Zrt. magyar energetikai szektorbeli pozícióját. A Bank of China 2019-ben százmillió euróval, 350 millió euróra növelte az energetikai vállalatcsoport hitelkeretét. Szintén a tavalyi év eredménye, hogy az MVM Zrt. tizenhárom tagú nemzetközi bankkonzorciummal megkötött klubhitel-szerződése a hazai vállalati szektorban egyedülálló mértékűre emelkedett.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója az eredményekről a közlemény szerint úgy nyilatkozott: komoly eredménynek tartja, hogy a különböző akvizíciók mellett organikusan is növekedni tudott a csoport. A hatékonyság jegyében több társaság profilját letisztították, továbbá minden eddiginél jobban kihasználták a tagvállalatok közötti szinergiákat. "Jó úton haladunk kiemelt célunk teljesítése felé, hogy elérjük az egyik legmagasabb szintű pénzügyi és gazdasági érettséget, miszerint az MVM Csoportot tőzsdeképes szintre emeljük" - jelentette ki az elnök-vezérigazgató. Hosszú távú, öt évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást írt alá még idén áprilisban az MVM Csoport és a Budapesti Értéktőzsde.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!