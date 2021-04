Gulyás Gergely: 5-6 napon belül dönthet a kormány az újraindítás újabb lépéseiről

A járványügyi szabályok és korlátozások szerdai módosítása több szempontból is indokolt volt - fejtette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A kijárási korlátozás módosítására és kitolására részben a tavaszi időszak miatt volt indokolt, részben pedig azért volt indokolt, mert az üzlethelyiségek területalapú korlátozása miatt azoknak hosszabb nyitvatartási időt kellett biztosítani.

A miniszter szerint tekintve, hogy március 8-a óta a beoltottak számát 2,5-szeresére sikerült növelni, még áprilisban reményeik szerint 4 millió fölé emelkedik ez a szám.

Az újraindítás következő lépéseiről 3 millió beoltottnál fog dönteni a kormány - közölte Gulyás Gergely. Hozzátette: ez várakozásaik szerint 5-6 napon belül lehetséges lesz.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Későbbi újságírói kérdésre elárulta: a fertőzöttségi számok alapján túl lehetünk a harmadik hullám csúcsán. Korábbi kijelentését is megerősítette, miszerint

áprilisban a teraszokra már ki lehet majd ülni, főleg ha az oltási program így halad tovább.

Az újranyitással és a foci-eb-vel, a sportrendezvényekkel kapcsolatos újságírói kérdésre árulta el Gulyás Gergely, hogy sportrendezvényeket biztos, hogy csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni, ez igaz lesz a júniusi foci-eb-re is. De a miniszter szerint addigra Magyarország már abban a helyzetben lesz, hogy mindenki be lesz oltva és a járvány már mögöttünk lesz.

Pedagógusok oltása

A pedagógusok oltásával és az április 19-i iskolanyitással kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy az külön nekik szóló oltási programon kívül korábban 34 ezer tanár kapott oltást, a programon belül pedig már 66 ezer. Bár a sajtóban sorra jelennek meg az iskolák nyitásának elhalasztásáról szóló hírek a nem megfelelő védettség kialakulására hivatkozva, a miniszter nem ért ezzel a halasztással egyet.

Tanulmányok alapján ugyanis a Pfizer első oltása után 80 százalékos védettség alakul ki, amit a második tovább növel valamennyivel. Ezért arra kéri a kormány a pedagógusokat, hogy legyenek tekintettel a szülőkre, akiknek rendkívüli megterhelést jelent az iskolák zárva tartása.

AstraZeneca-ügy

Gulyás Gergely szerint tegnap az Európai Gyógyszerügynökség világos döntést hozott az AstraZeneca-vakcinát illetően. Ez a döntés megfelel a magyar hatóságok állásponjtának is, mely szerint a vakcina megbízható és megfelelő védettséget ad. Az Egyesült Királyságban is már több mint 18 millió embert oltottak be a vakcinával, és a magyar hatóságok mérései alapján is megfelelő védettséget ad a vakcina.

A miniszter szerint sokkal inkább a gyógyszergyárak közötti konfliktusok sajtóban történő megjelenésére van szó, aminek senkinek sem szabad felülnie - mondta. Majd ismét nyomatékosította: csak megbízható és hatékony vakcinákat adnak be Magyarországon és a legbiztosabb, ha a magyar hatóságokra hallgat mindenki.

Minden jogosult megkapja áprilisra a bértámogatást

Az újranyitás ellenére a kormány úgy látja jónak, ha teljes április hónapra megkapják az arra jogosultak a bértámogatást, hiába bizonyos üzletek és szolgáltatások köre megnyithatott április 7-ével. A szállodáknak és a vendéglátósoknak is jár a támogatás a nyitásig.

Az igénylésekkel és utalásokkal kapcsolatban arról tájékoztatott a miniszter, hogy eddig 69 milliárd forintot igényeltek az érintettek, ebből 66,5 milliárd forintot ítéltek meg a kormányhivatalok, amiből majdnem 60 milliárd forintot kaptak meg a vállalkozások.