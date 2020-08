Harminc százalékkal zuhant be a cseh személyautó-gyártás

Bohdan Wojnar, az autóipari szövetség elnöke szerint már feltétlenül szükség lenne az állam újabb segítségére, beavatkozására, mert az autógyárak csökkentett termelése negatív hatást gyakorol az egész cseh iparra. "Bízom abban, hogy a kormány meghosszabítja a munkahelyek megtartására irányuló és eredetileg augusztus végéig meghirdetett Antivírus programot és új intézkedéseket is foganatosít a cseh ipari cégek versenyképességének megőrzése érdekében" - jelentette ki Bohdan Wojnar.

A Skoda mellett a TPCA autógyár is a szokásos augusztusról júliusra előrehozta a nyári szabadságokat, hogy ezzel is enyhítse a helyzetet.

