Hiába áll a bál, Rogán Antal kedvenc plakátosa megint örülhet

„A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány kommunikációja egyrészt az alapítvány felületein (közösségimédia oldalak, honlapok, podcast-csatornák) folyik; ahol felhívja a figyelmet az intézetek rendezvényeire, programjaira, összehangolja a kommunikációt a társszervező intézményekkel, másrészt kapcsolatot tart a sajtóval; folyamatos médiaszerepléseket vállal, archiválja azokat (szöveg, kép és mozgókép formájában), valamint kiszolgálja a folyamatos médiaérdeklődést. Az alapítványhoz kötődő események médiakampányainak szervezése és megvalósulásának ellenőrzése is folyamatos.”

Az alapítvány 2023-as beszámolójában kitérnek a kommunikációra is, ott ez olvasható:

A mostani közbeszerzési kiírásban rögzített nettó 500 millió forintos keretösszeg 18 hónapra nem kiugróan magas ahhoz képest, hogy a KKETTK-nak 2023 végén járt le egy 2021 őszén kötött, 27 hónapra szóló szerződése, melyet ugyancsak a Balásy-cégekkel kötött. Ez utóbbinak a keretösszege nettó 700 millió forint volt, és ebben a Trianon-emlékévvel kapcsolatos kommunikációs költségek is benne voltak.

Balásy Gyula cégei ellen egyes szerződések miatt áprilisban indult nyomozás, de azóta is egyre-másra nyeri az állami megbízásokat.

Másfél évre nettó 500 millió forint (bruttó 635 millió forint) összegben szervezheti meg a Schmidt Mária nevével fémjelzett, a Terror Háza Múzeumot is fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (KKETTK) kommunikációját Rogán Antal tárcája alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivataltól százmilliárdos tételben munkákhoz jutó, a Fidesz edvenc plakátosaként emlegetett Balásy Gyula tulajdonában álló Lounge Design Kft. és New Land Media konzorciuma – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A KKETTK a keretösszeg 75 százalékára, azaz nettó 375 millió (bruttó 476,25 millió) forint lehívására vállalt kötelezettséget , azaz Balásyék ekkora összeget egész biztosan kiszámlázhatnak majd.

Nettó 500 millió forintos keretszerződést köthet a Terror Házát is fenntartó, Schmidt Mária-féle állami alapítvánnyal Balásy Gyula kommunikációs cégbirodalmának két oszlopos tagja. A kormánypropaganda végrehajtójának vállalkozásai a szerződéses összeg 75 százalékát biztosan megkapják.

