Hiába javul a járványhelyzet, nem engedik ki az orvosokat az országból

Már lassan a kijárási tilalmat is feloldják az idősotthonokból, mert annyira javult a járványhelyzet, ellenben az egészségügyi dolgozók továbbra is csak külön engedéllyel hagyhatják el az országot.

A járvány vége felé már nincs túl sok mondanivalója az operatív törzsnek, a mai tájékoztatójukon Müller cecília országos tisztifőorvos többször is annak az örömének adott hangot, hogy az ország az első hullám végén jár. Szerinte ezt bizonyítják a reggeli adatok, miszerint csak 6 új magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4014 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ilyen alacsony esetszám-emelkedést nagyon régen, március 15. óta nem láttunk.

Az adatokat részletesebben nézve elmondta, az összes igazolt fertőzött 58 százaléka nő, 42 százalék férfi. A világban ez máshogy nézett ki többnyire, jellemzően inkább a férfiakat betegítette meg a vírus. Magyarországon a demográfiai viszonyok viszont olyanok, hogy a nők jellemzően tovább élnek, tehát az adat tükrözi a magyar demográfiai viszonyokat. Kérdésre válaszolva pedig elmondta, hogy az idősotthonokban hamarosan feloldhatják a kijárási tilalmat, látogatni viszont már lehet.

Több határon megszűnt az ellenőrzés. Az osztrákok, csehek, németek és szlovákok szabadon, karantén-kötelezettség nélkül beléphetnek az országba, ahogy a magyarok is hazajöhetnek onnan. Viszont 9665 ember van még mindig házi karanténban. Rémhírterjesztés miatt 124, közveszéllyel fenyegetés miatt 29 esetben indított eljárást a rendőrök, más bűncselekményekkel együtt 80 embert gyanúsítottak meg.

Arról továbbra sincs hír, hogy az egészségügyi dolgozók mikor utazhathatnak külföldre. A mostani helyzet az, hogy az egészségügyi dolgozóknak külön engedélyt kell kérniük Kásler Miklós minisztertől, ha el akarják hagyni az országot.

Még március 12-én lépett életbe ez kormányrendelet, de a javuló járványhelyzet ellenére nem oldják fel a szabályt, ami a katonák, rendőrök, adóellenőrök utazását is tiltja. Márpedig rengeteg orvos, ápoló dolgozik külföldön is, sokan ingáznak annak érdekében, hogy némi pénzt is keressenek.