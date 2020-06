Holnap alakul meg a gazdaságvédelmi operatív törzs

Ezt Varga Mihály jelentette be.

A járvány utáni gazdaságvédelmi lépések kidolgozásáért és megvalósításáért felelős operatív törzs június 24-én tartja alakuló ülését – jelentette be Varga Mihály kedden, a Nemzeti Versenyképességi Tanács a járványhelyzetet követő első ülését követően. Az eseményről a Pénzügyminisztérium közleménye számolt be.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!