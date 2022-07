Holoda Attila: "Konkrétan nem igaz, hogy csak Magyarországon létezik rezsicsökkentés"

Holoda Attila egy táblázatot is mellékel legfrissebb Facebook-posztjában, amiből jól látható, hogy minden (!) európai országban támogatják a lakossági energiaköltségeket. Sőt még arányait tekintve is sokkal jobban, mint nálunk. Szóval, a rezsicsökkentés hazugság így is, úgy is, bármelyik oldalról is nézzük.

Azaz, mint írja, konkrétan nem igaz, hogy csak Magyarország védené a családokat a rezsicsökkentéssel.