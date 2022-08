Honvédségi géppel repült nyaralni Orbán Viktor?

"A miniszterelnök továbbra is az állami ("honvédségi") luxus jettel jár nyaralni" - írta Hadházy Ákos Facebook posztjában.

Hozzátette: "a luxusrepülő augusztus 1-én landolt New Yorkban, onnan két nap múlva ugrott át Dallasba, a szalonnáci hakni idejére. Negyedikén éjjel indult vissza Budapestre. A repülő 5-én 9 órakor (UTC) landolt Ferihegyen, majd háromnegyed óra múlva indult is tovább, hogy egy gyors kecskeméti leszállás után repüljön a horvát tengerpartra, dél körül már landoltak is."

Hadházy Ákos szerint a kormányfő "így csinálta amúgy tavaly is, akkor egy pár napos római vakáció után ment repcsivel nyaralni", a honvédelmi minisztérium pedig megtagadta, hogy képviselőként betekinthessen az utaslistába.

Időközben egy horvát étterem közzétett egy fotót, amelyen színes, óriásvirág-mintás ingben látható. Részletek laptársunk, a Privátbankár.hu cikkében: Elengedte magát Orbán Viktor Horvátországban.