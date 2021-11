Ilyen statisztikákkal könnyebb lenne az oltatlanokat meggyőzni

Nem kétszer, háromszor, hanem 17-szer(!) kisebb az esélye annak, hogy egy teljesen beoltott, koronavírussal fertőzött személy kórházba kerüljön, mint egy be nem oltott személy. Egy teljesen beoltott személy intenzív osztályra kerülésének esélye pedig 33-szor (!) kisebb – írja a rivm.nl.

Azt már mi tesszük hozzá: ez olyan jelentős különbség, amivel talán az oltástól ódzkodókat is meg lehetne győzni, ha készülne hasonló tanulmány Magyarországon is. Persze lehet, hogy készül, csak épp az emberekhez nem jut el, akiket folyamatosan edukálni kéne az oltásról.

Október 28-án egy szakértői Facebook-beszélgetésben Zacher Gábor toxikológus, a Hatvani Kórház munkatársa kijelentette

„A számok nem hazudnak, ezért azok minden plakátnál fontosabbak lennének.”

Rá két napra Merkely Béla, a Semmelwis Egyetem rektora az RTL Híradójának arról számolt be, hogy 60 év alatt két oltással gyakorlatilag extrém ritkán lehet súlyos megbetegedéssel kórházba kerülni. Négy egyetem adatai alapján egyetlen olyan ember sincs, aki fiatalon két oltással lélegeztetőgépre került volna.

„Minden beteg, aki lélegeztetőgépen van, oltatlan, vagyis abba a 38 százalékba tartozik, aki még nem vette fel az első két oltást Magyarországon” – mondta.

A rivm.com - amely egyébként a holland Országos Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet Egészségügyi, Jóléti és Sportminisztériumának a honlapja - azt is írja, hogy az országban a 18 éves vagy annál idősebb emberek 84 százaléka be van oltva, s ez az arány ha lassan, de még mindig emelkedik.

A 2021. október 31-ig bezárólag végzett holland kórházi és intenzív osztályos felvételek új elemzései pedig azt mutatják, hogy a COVID-19 elleni védőoltás továbbra is nagyon hatékony a kórházi felvételek (94 százalék) és az intenzív osztályon történő felvételek (97 százalék) megelőzésében, és a hatékonyság július és október között szinte változatlan maradt.

Tehát a COVID-19 miatti kórházba kerülés kockázata 17-szer kisebb a teljesen beoltott embereknél, mint a be nem oltottaknál. Az intenzív osztályra kerülés kockázata 33-szor kisebb.

Az elemzés arra kis kitér, hogy a 70 évesnél idősebb korosztályban a vakcina hatékonysága 89 százalék, s ez az arány kevésbé magas, mint a fiatalabb korcsoportokban. Ezért a kórházba kerülés kockázata több mint 9-szer magasabb volt a 70 éves és annál idősebb beoltatlanoknál, mint az azonos korcsoportba tartozók körében.

Minden 100 000 fő 70 év feletti, be nem oltott, vagy nem teljes körűen beoltott emberből naponta átlagosan 5,1 ember került kórházba COVID-19 fertőzéssel októberben. Ez a szám a be nem oltottaknál 6,0, a részlegesen beoltottaknál 0,89 volt. Mindeközben a teljesen beoltottak közül minden 100 000 70 éves vagy annál idősebb emberből átlagosan napi 0,82 ember került kórházba COVID-19 miatt.

Újra és újra el kell mondani, hogy a teljes védőoltás ellenére az emberek továbbra is elkaphatják a koronavírus-fertőzést, és néha kórházba is kerülhetnek. És továbbra is igaz, hogy a járvány kezdete óta az idősek (és a veszélyeztetett emberek) nagyobb valószínűséggel kerültek kórházba a COVID-19 miatt, s ez a minta még az oltás után is látható marad. Az idős betegek ma már a kórházba kerülő betegek nagyobb százalékát teszik ki.

De jóval fiatalabb oltatlanok kerülnek be a kórházba

A be nem oltott COVID-19-betegek (októberi átlagéletkor 59 év) lényegesen fiatalabbak, mint a kórházba került, teljesen beoltott COVID-19-betegek (októberi átlagéletkor 77 év).

A fertőzések számának növekedésével viszonylag meredeken emelkedett a kórházba kerültek száma a 70 évesnél idősebb korosztályban. Bár a 70 év felettiek több mint 90 százaléka teljesen beoltott, az oltások valamivel kevésbé hatékony védelmet nyújtanak az időseknél (70 év felettieknél a vakcina hatékonysága 89 százalék), az 50-69 éveseknél (96 százalék), a 12-49 éveseknél (97 százalék).

2021 októberében a 18 éves vagy annál idősebb holland lakosság 16 százaléka nem oltott COVID-19 ellen, vagy még nem oltották be teljesen. Ebben a hónapban kórházban lévő COVID-19-betegek több mint fele (56 százalék) nem volt beoltva, vagy nem oltották be teljesen (szeptemberben ez az arány 73 százalék volt).

Az intenzív osztályon lévő COVID-19 betegek 70 százaléka nem, vagy nem teljesen volt beoltva októberben, szemben a szeptemberi 83 százalékkal.

A tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a COVID-19 miatt kórházba került, teljesen beoltott betegek százalékos aránya önmagában nem jelzi, hogy az oltás milyen mértékben véd a kórházba kerülés ellen. Ennek egyetlen mércéje a vakcina hatékonysága, amely még mindig magas. A legfrissebb elemzések azt mutatják, hogy a vakcinák hatékonysága Hollandiában a közelmúltban nagyon enyhén csökkent (93 százalék a kórházi felvételek és 96 százalék az intenzív osztályon történő felvételek esetében az elmúlt 8 hétben, ami 1 százalékponttal alacsonyabb, mint a július-október közötti teljes időszakban).

Természetesen az oltás hatékonysága idővel kissé csökken, attól függően, hogy mennyi idő telt el az oltás óta. Ez a jelenlegi magas fertőzési arány következménye is lehet, amit Magyarországon az is bizonyít, hogy épp most őszre esett vissza a tavasszal beadott vakcinák általi védettség, ezért válik egyre fontosabbá a harmadik oltás.

Romániából is transzparens adatok jönnek

A Vakmajom pedig közösségi oldalán tett közzé egy román orvos által kitett statisztikát, amely a szomszédos ország helyzetét mutatja. Ez is átlátható, és hiánytpótló statisztika - remek lenne Magyarországon is hasonló összehasonlításokat látni.