Indulhat az év végi nagy fideszes–tiszás nyugdíjasvita

Bizonyos szempontból remekül, más szempontból viszont elkeserítően alakult a nyugdíjasok helyzete 2024-ben. A tavalyi összegzésünket úgy zártuk, hogy a 2024-es büdzsét a kabinet 4 százalékos gazdasági növekedéssel és 6 százalékos inflációval tervezte. Ez azt jelentette, hogy idős honfitársaink a törvény előírása szerint januárban ez utóbbi mértékű nyugdíjemelésben részesültek, valamint novemberben 10 ezer forint körüli nyugdíjprémiumra is számíthattak – volna.

Hová tűnt a megígért nyugdíjprémium?

Mint korábban említettük, a kormányzat az elmúlt év költségvetését 4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezte meg, ami azt jelentette (volna), hogy a nyugdíjasokat novemberben 10 ezer forint nyugdíjprémium illetné meg. Hogy ez legalábbis kétséges volt, az már tavaly decemberben kiderült, mikor a jegybank Inflációs jelentésében a vártnál pesszimistább forgatókönyvet vázolt fel, akkor úgy vélték 2024-ben a GDP 2,5-3,5 százalékkal fog növekedni. Az év elején már a most tárcáját – de nem pénztárcáját – vesztő Varga Mihály viszont az akkori előrejelzésében is csak 3,6 százalékos növekedést jósolt, ami azt jelentette volna, hogy a korábban beígért 10 ezer forint helyett csupán 2000, azaz kettőezer forint ütötte volna nyugdíjas honfitársaink markát.

Nemhogy tízezer vagy kétezer forint, de egy lyukas garas nyugdíjprémiumot sem tudott fizetni az Orbán-kormány

Az előrejelzés azonban még így is túl optimista volt, a prognózisok az év előrehaladtával egyre pesszimistábbak lettek, és az év közepére biztossá vált, hogy nemhogy nem teljesül a nyugdíjprémium kifizetéséhez szükséges 3,5 százalékos bővülés, de még az 1 százalékot sem fogja elérni!

Többet ér, mint gondoltuk!

A 6 százalékos nyugdíjemelést valóban meg is adta a kabinet, sőt a 2024-es pénzromlási ütem ennél jóval kedvezőbben alakult. A decemberi adat értelemszerűen még nem ismert, ám várhatóan hasonló lesz a 2023 decemberi értékhez mind a nyugdíjasinflációt, mind az élelmiszerek áremelkedését tekintve. Összességében a 2024-es nyugdíjasinflációt 3,7-3,8 százalékra, míg az élelmiszerek áremelkedésének ütemét az egész év átlagában 2,7-2,8 százalékra várjuk.

Izgalmasabb azonban, hogy hogyan is alakul majd az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index éves értéke. Az árkosárérték 2023 februárjában és márciusában volt a csúcson, azt követően valamivel olcsóbbá váltak a szépkorúak által jellemzően vásárolt élelmiszerek, így 2023 decemberében a megelőző év azonos hónapjához mérve az árkosár 7,6 százalékkal került kevesebbe. Sőt, az index az év elején – köszönhetően a sokat emlegetett bázishatásnak – még a mínusz 10 százalékot is meghaladta, ám a bázishatás az idő előrehaladtával szép lassan elmúlt, a nyári aszály pedig újabb élelmiszerár-emelkedést okozott. Az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés december eleji cikkében, amikor az előző év decemberének elejéhez képest 9,9 százalékos áremelkedést mutatott az index, azt jósoltuk, az a következő hónapban hasonló értéket fog mutatni.

Összességében úgy látjuk, az előző tizenkét hónap átlagaként számolt 1,5 százalékos árcsökkenés a jövő év eleji, meglóduló áremelkedés hatására mínusz 0,2 százalék és 0 közöttiárkosárindexet fog eredményezni.

(Mivel a havi nyugdíjak csak az árkosárfelmérés hó eleji elkészítését követően érkeznek, ezért a fenti grafikonon eggyel korábbi hónapra jelöltük az Mfor Nyugdíjas Árkosár-indexeket – a szerk.)

Ezek alapján akár azt is mondhatnánk, jól alakult a nyugdíjasok éve, hiszen

a 6 százalékos nyugdíjemelkedés bőven felette van mindhárom mutató éves átlagának.

Magyarul: az időskori ellátások reálértéke emelkedett – ha a nyugdíjasinflációhoz viszonyítjuk, akkor 2,2-2,3 százalékkal.

Csakhogy…

Ha tehát kizárólag a 2024-es évet nézzük, akkor az idősek akár boldogok is lehetnének, az inflációnál magasabb emelést kaptak, nem győzik húszezresekkel kitapétázni a nagyszobát. Ám nem egy évből áll egy nyugdíjas élete, ahogy az korábban látható volt, a pénzromlás ütemét a kabinet rendszeresen alábecsülte, nem kicsit, nagyon! Ez azt jelentette, hogy 2022-ben és 2023-ban, amikor gigainfláció sújtotta egyébként nemcsak az időseket, hanem a teljes magyar társadalmat is, a januári emelés és a novemberi nyugdíjkorrekció (azaz az emelés és a tényleges infláció közti különbözet kifizetése) közti időszakot kétszer is idős honfitársainknak kellett meghitelezniük.

2024-ben ilyen kifizetésre nem volt szükség, ahogy említettük, az év eleji 6 százalékos emelés magasabbnak bizonyult, mint a nyugdíjasinfláció mértéke.

Amit viszont meg kell említenünk, hogy bár az év eleji plusz hat százalék még reálérték-emelkedést is jelentett, azaz hosszú idő után nemcsak megőrizte vásárlóerejét az időskori ellátások összege, de még picit emelkedett is, ez messze elmarad a bérek reálérték-emelkedésétől. Ez pedig nem jelent mást, mint hogy

a nyugdíjasok és az aktívak közötti életszínvonal-olló tovább nyílt előbbiek kárára.

És mi lesz 2025-ben?

Orbán Viktor a szeptember eleji kötcsei Polgári Pikniken arról beszélt, 3-5 százalék közötti gazdasági növekedést kell elérni a következő évben. Ennek megfelelően 2025-re 3,4 százalékos GDP-bővüléssel számolták ki a költségvetést. A tervekben szereplő szám némi kormányzati cinizmust sugall, ugyanis nyugdíjprémiumot 3,5 százalék feletti növekedés esetén kell fizetni.

Így nagy valószínűséggel ilyen jellegű plusz pénzre 2025-ben sem számíthatnak a nyugdíjasok.

A büdzsében a pénzromlás ütemét 3,2 százalékra tervezték, vagyis januárban ennyivel magasabb juttatásra számíthatnak az idősek. Ebben a legnagyobb kockázat az, hogy – mint korábban szintén utaltunk rá – az élelmiszerek ára többek közt a nyári aszály miatt ismét jelentősen emelkedik, és e tendencia megfordulására a téli-tavaszi hónapokban vajmi kevés esély van. Így könnyen előfordulhat, hogy visszatérünk a „rendes” kerékvágásba, az alultervezett infláció miatt ismét a nyugdíjasoknak kell majd meghitelezni az emelés és a pénzromlás tényleges mértéke közti különbözetet, ami majd csak novemberben kapnak meg.

Ha kell is fizetni nyugdíj-kiegészítést, akkor az csak novemberben fog érkezni

Szintén erre utal, hogy december közepén a jegybank által közzétett Inflációs jelentésben felfelé módosították a 2025-ös pénzromlás várható ütemét. Az MNB úgy látja, hogy az infláció 2025-ben a 3,3-4,1 százalékos sávban lehet.

Azt pedig szinte biztosan idén is el lehet mondani majd, hogy a bérek reálérték-emelkedése meghaladja a nyugdíjak hasonló alapon mért növekedését – ha lesz egyáltalán infláción felüli emelés. Vagyis a nyugdíjas társadalom leszakadása 2025-ben is folytatódni fog.

