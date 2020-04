Innen fut neki a magyar építőipar a koronavírus-járványnak

A folytatás jóval nehezebb lehet: ahogy korábban írtuk , az ipari beruházások mellett a szálloda és az irodaépítések területén is megkongatták a szakértők a vészharangot. Szerintük a koronavírus terjedése az építőipart és az ingatlanfejlesztőket is komoly kihívások elé állítja. A szektorban hosszabb ideje meglévő kapacitáshiányt és a teljesítési határidők elhúzódását jó eséllyel tovább növeli majd a járvány terjedése. A Kapolyi Ügyvédi Iroda szerint a nagy irodaházak, ipari épületek, szállodák építésével kapcsolatos projektek azért lehetnek különösen kitéve veszélyeknek, mert jelentős létszámú munkaerőt foglalkoztatnak, illetve a kivitelezéshez számos esetben külföldről behozott építőanyagokat, eszközöket használnak fel.

A KSH grafikonja a 2015-ös havi átlaghoz hasonlítva mutatja be az építőipari termelés szintjének alakulását:

