Itt a vég? Nagy bejelentést tett Matolcsy György helyettese az MNB-alapítványokról

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Más kérdés, hogy ebből meg az következik, ezt most még a jogszabályok nem teszik lehetővé. Magyarországon ugyanis – ahogy arra már több cikkünkben rámutattunk – ma egyáltalán nem könnyű egy alapítványt megszüntetni. Azért, hogy ez a helyzet megváltozzon, első körben az Orbán-kormány tehet, elkészítvén egy jogszabály-javaslatot, második körben pedig a jelenleg kétharmados kormánytöbbségű Országgyűlés, azzal, hogy áldását adja a paragrafusokra. Vagyis a kör bezárult.

Virág Barnabás beszámolt arról, hogy a Pallas Athéné-alapítványok létrehozásával az MNB célja tíz évvel ezelőtt a tudományos életben és a fizikális térben egyszerre történő építkezés volt, amelyet azóta is folyamatosan támogatnak a Pallas Athéné alapítványok, illetve most már csak az az egy. 2014 és 2024 között közel kétezer oktatási és tudományos pályázatot adtak pénzt a határon innen és túl, közel egytucat magyar egyetemet a Kárpát-medencében, többezer egyetemistát, kutatót és hátrányos helyzetű diákot, több segély- és nonprofit szervezetet, közreműködtek több mint száz nemzetközi könyv magyar nyelvű kiadásában és számos kulturális és oktatási rendezvény lebonyolításában.

Néhány napja számoltunk be arról, hogy az MSZP parlamenti frakcióvezető-helyettese, Gurmai Zita írásban azt kérdezte Varga Mihály pénzügyminisztertől, egyrészt, fennáll-e még a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által 2014-15-ben alapított, az akkori féltucattal szemben összeolvadások miatt mára csak egy Pallas Athéné alapítványának megszüntetésére vonatkozó kötelezettségvállalás, másrészt, hogy mikorra várható az alapítvány állami körbe történő visszasorolása.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!