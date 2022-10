Japán feladta a Covid-19 elleni gyógyszere kifejlesztését

A Fujifilm Holdings Corporation közölte, hogy leállította a Covid-19 kezelésére szolgáló vírusellenes gyógyszere, az Avigan fejlesztését, mondván, hogy nem tudta megerősíteni hatékonyságát egy klinikai vizsgálat során. Arra viszont jó volt, hogy két éve 1 5 százalékkal erősödtek a japán Fujifilm Holding részvényei.

Az Avigan, amelyet eredetileg influenza elleni gyógyszerként fejlesztettek ki, az új koronavírus potenciális kezeléseként jelent meg a világjárvány korai szakaszában - írja a Japan Times.

Úgy tűnik, az Avigan eltűnik a süllyesztőben. Fotó: Depositphotos Úgy tűnik, az Avigan eltűnik a süllyesztőben. Fotó: Depositphotos

A japán fényképezőgép- és orvosi berendezéseket gyártó cég 2020 októberében kérelmezte a kormány jóváhagyását. Az egészségügyi minisztérium szakértői testülete azonban elzárkózott az engedélytől, mondván, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nehéz volt megerősíteni annak hatékonyságát.

A cég ezt követően 2021-ben új klinikai vizsgálatba kezdett, amelynek célja a gyógyszer 316 betegen történő tesztelése volt, de végül csak 84 emberen végeztek tesztet, mielőtt idén befejezték a vizsgálatot. .

A Fujifilm tegnap azt közölte, hogy kilép a kormány jóváhagyási eljárásából, miután nem talált jelentős eredményeket a klinikai adatok elemzéséből. A döntés olyan időszakban született, amikor a vírus jelenleg széles körben elterjedt omikron variánsával megfertőződőknél kisebb valószínűséggel alakulnak ki súlyos tünetek, és többen kaptak védőoltást – közölte a Fujifilm.

Eddig Japán számos gyógyszert jóváhagyott a Covid-19 kezelésére, köztük a Merck & Co. által kifejlesztett molnupiravirt és a Gilead Sciences Inc. remdesivirjét. Mindkét cég székhelye az Egyesült Államokban található.

Az akkori miniszterelnök, Shinzo Abe 2020 májusában utasította az egészségügyi minisztériumot, hogy egy hónapon belül hagyja jóvá az Avigant, amint bebizonyosodik annak hatékonysága.

Magyarország 2020-ban az elsők között részesült, – részint koronavírusos betegek kezelésére, részint további klinikai tesztek folytatására – az Aviganból. Korai fázisban adagolva a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű, favipiravir összetevőjű gyógyszer alkalmasnak látszott arra, hogy eltüntesse az új típusú koronavírust a garat- és orrváladékból

Akkor 12 ezer 200 gyógyszert érkezett a PTE Klinikai Központ Központi Gyógyszertárába a japán kormány adományaként. Akkor, mivel sem Magyarországon, sem Európa más országaiban nem törzskönyvezett gyógyszerről volt szó, ezért csak különleges eljárás során lehetett embernek beadni, ezért is határozott úgy a magyar kormány, hogy klinikai vizsgálatnak vetik alá a készítményt. Most pedig végérvényesen kiderült, hogy az Avigan nem váltotta be a kezdeti reményeket.