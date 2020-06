Jól ment az üzlet Győr új polgármesterének: 32 milliót vett ki a cégéből

Az új győri polgármester 32 millió forint osztalékot vett ki rágótablettákat is áruló cégéből, amelyben a felesége lett az új ügyvezető.

Igazán sikeres időszakot tudhat maga mögött Dr. Dézsi Csaba András, hiszen január végén megválasztották a korrupciós és szexbotránya miatt megbukott Borkai Zsolt utódjának, de Győr új fideszes polgármesterének a cége is remekül teljesített 2019-ben. Ő az egyedüli tulajdonosa ugyanis a Heart Care Kft. nevű cégnek, amely egyebek mellett saját márkás narancsízű étrend-kiegészítő rágótablettával kereskedik.

A cég beszámolója szerint a 2018-as 40,6 millió forintos forgalomról 64 millió forintos árbevételre sikerült javítani, a profit pedig 25 millió forintról 32 millió forintra emelkedett. A tulajdonos-polgármester pedig a június 2-i taggyűlésen úgy döntött a cégben ügyvezetőként tevékenykedő felesége segítségével, hogy a 32 millió forintot osztalék formájában kiveszi a cégből.

A Dr.Dézsi tabletták nem gyógyszerek! Nem helyettesítik a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek által előírt gyógyszeres kezelés! Azonban tablettáink hatóanyagai segítenek abban, hogy jótékony hatásukkal fokozottabban vigyázhassunk arra, ami mindannyiunk számára a legfontosabb: az egészségünkre - olvasható a drdezsi.hu webáruház oldalán.

A tabletták vény nélkül kaphatók, a hirdetés szerint prémium minőségben és elérhető áron. A májat védő, C-vitamint és articsókát is tartalmazó tabletta 5800 forintba kerül, a szív védelmére alkalmas tabletta pedig 4900 forintba. Ezen kívül még egy mesekönyvet is lehet vásárolni, amit az amúgy a helyi kórházban kardiológusként is dolgozó új polgármester írt: Gerzson és Panka kalandjai, 4 ezer forintért.

Győrben tehát a Borkai-botrány után sem állt meg az élet, amit jelez például, hogy áprilisban a Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó Euró Generál Zrt. nyert meg a nettó 19,5 milliárd forintot érő győri vízi élménypark kialakítása elnevezésű projekt közbeszerzését. A tendert Győr Megye Jogú Város Önkormányzata élén még a korábbi polgármester, a fideszes Borkai Zsolt írta ki, a győztest viszont már utóda, Dézsi Csaba András hirdette ki. Az új városvezető miatt törvényt is kellett módosítani márciusban: a Lex Dézsire azért volt szükség, hogy polgármesterként is főorvos maradhasson, az addigi szabályok szerint ugyanis a polgármesteri poszt összeférhetetlen volt az egészségügyi munkavégzéssel.