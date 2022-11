Jóval kevesebb gázt öntenek a világra az oroszok, mint korábban

A napi.hu cikkében a TASZSZ információra hivatkozik azzal kapcsolatban, hogy a Gazprom azt jelentette, közel ötödével visszaesett a termelése az előző év azonos időszakához képest. A cikk szerint a vállalat kitermelése 344 milliárd köbméterre csökkent, ez a tavalyihoz képest 18,6 százalékos visszaesés, míg a nem FÁK-országokba irányuló gázexport 10 hónap alatt 42,6 százalékkal (67,6 milliárd köbméterrel) 91,2 milliárd köbméterre esett.

A portál cikke szerint mindeközben a Gazprom átlagos napi exportja októberben 11,5 százalékkal csökkent havi szinten, 139 millió köbméterre. A gázvállalat a megerősített kéréseknek megfelelően továbbra is szállít gázt még Európába is, de most már lényegében csak a Magyarországra futó Török Áramlaton keresztül. Mint írták, ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy tévesek voltak az olyan feltételezések, amelyek szerint a Gazprom Indiában és Kínában talál új vevőket, hiszem amellett, hogy nincsenek ezen országokba teljes kapacitású vezetékek, az új vevők sem állnak sorba az oroszoknál egyelőre.

Még további visszaesés jöhet

A tényleges gázkitermelési statisztikáknál várhatóan jelentős visszaesések jönnek még: ugyanis egészen májustól szeptemberig a Gazprom elfáklyázta a nem leszállított gázmennyiségeket – áll a napi.hu cikkében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy begyújtották és elégették a felesleges gázt, ha már nem volt hol tárolni a plusz készleteket, viszont a csöveket nem akarták leállítani.

Ilyenkor egyszerűen begyújtják és elégetik a felesleget, ha azt már nincs hol tárolni a készleteket, a csöveket pedig nem akarják leállítani. Finnország mellett biztosan több millió köbméternyi gázt égettek el, de vélhetően ez történt a német és lengyel hálózatok orosz végpontjainál.

Oroszországban sem kell annyi földgáz

A vállalat gázszállító rendszeréből származó belföldi szállítások iránti kereslet 5,6 százalékkal (11,1 milliárd köbméterrel) csökkent a vizsgált időszakban.

(Napi.hu)