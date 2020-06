Jövőre is marad a 15 százalékos szja

Ami adóváltozást terveztek, azt a kormány már benyújtotta a parlamentnek - derült ki kérdésünkre a mai Kormányinfón. Azt is megtudtuk, hogy június 16-20 között nyithatnak a mozik, színházak, fürdők, múzeumok.

Azt is megkérdeztük, hogy a hatályban lévő adókedvezményekkel, mentességekkel mi a terve a kormánynak, azok június végi hatályát meghosszabbítják-e, illetve a járvány második hulláma esetén újra alkalmazzák-e ezeket az eszközöket. Gulyás Gergely elmondta, hogy a kedvezmények június 30-ával lejárnak, a turizmusra vonatkozó szabályok azonban az év végéig megmaradnak. Egy újabb hullám esetén azonban az egyszer már bevált eszközök rendelkezésre állnak. Vagyis újra kaphatnak mentességet, kedvezményeket egyes ágazatok az ősszel, ha szükség lesz erre.

A miniszter közlése egyben azt is jelenti, hogy az eredeti tervekkel szemben egyelőre nem szigorítják a kisadózó vállalkozások tételes adózását .

Meglehet, a járványhelyzet miatt a kormány most nem is akarja nagyon megbolygatni az adórendszert, mert a vállalkozásoknak legkevésbé az új adószabályokhoz való alkalmazkodás hiányzik jelen helyzetben. A kormány szándékairól megkérdeztük Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető minisztert, akinek a mai Kormányinfón adott válaszából kiderült, hogy a kormány az eddigieken túl nem tervez újabb adómódosításokat a parlament elé terjeszteni.

A jövő évi büdzsét megalapozó törvény is tartalmaz néhány adóintézkedést, főleg az iparűzési adót illetően - például eltörlik az év végi adófeltöltési kötelezettséget, ami egyébként szintén nem új elképzelés -, amellyel tovább gyengítik a helyi önkormányzatokat .

A jövő évi adótervekről elvileg egy önálló előterjesztésben kellene színt vallania a kormánynak, ám ilyen csomag egyelőre nem ment be a parlament elé. Illetve két javaslatot tárgyalt a parlament, amelyek azonban a koronavírus-járvány miatt szükségessé vált adózási intézkedéseket gyűjtötték össze. Újabb különadók bevezetésén túl az adózási szabályok pontosításáról, valamint a szochó eltervezett 2 százalékpontos csökkentéséről van ebben szó, vagyis a csomag hatása nem mérhető az évenként megszokott nagy adócsomagokéhoz.

Valamint az is, hogy a kormány kitart az egykulcsos adó mellett, nem hozza vissza a progresszív - vagyis a tehetősebbeket nagyobb adóval sújtó - adórendszert, bár szociális szempontból sokan indokoltnak tartanák ezt. A kormány álláspontja viszont az, hogy a személyi jövedelemadózás legyen könnyen követhető, egyszerű, áttekinthető, és inkább a fogyasztáson kereszül járuljon hozzá nagyobb mértékben a közteherviseléshez a lakosság. Azonban az arányosság itt sem érvényesül, mivel pont azoknál a termékköröknél - elsősorban az élelmiszereknél - jelentkezik mostanában nagyobb infláció, amelyek a kisebb jövedelemmel rendelkezők fogyasztásában nagyobb súllyal vannak jelen.

Ebből egyértelmű, hogy a következő évben sem enyhül a dolgozók adóterhelése. Ezt egyébként megelőlegezte Gulyás Gergely miniszter egy év eleji Kormányinfón, amikor a jövő évi adótervekről kérdeztük . Már akkor biztosra vette, hogy nem megy le 10 százalék alá az szja. Most kiderült, hogy egyáltalán nem módosul a kulcs.

a kormány 2021-ben is fenntartja a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi adórendszert, ami Európa egyik legalacsonyabb személyijövedelemadó-kulcsát (15%) alkalmazza, valamint jelentős családi adó-, illetve járulékkedvezményt biztosít.

