Kitiltották a kanadai ritkaföldfém bányászatból a kínai cégeket

Francois-Philippe Champagne innovációs miniszter a múlt héten jelentette be a külföldi állami tulajdonú vállalatok részvételének korlátozását a kritikus ásványi anyagok kitermelésében. Közölte, hogy bármilyen méretű beruházást csak "kivételes alapon" hagynak majd jóvá. "Kanada üdvözli a külföldi befektetéseket, de határozottan fel fog lépni, ha a beruházások veszélyeztetik nemzetbiztonságunkat és kritikus ásványi nyersanyag ellátási láncainkat" - fogalmazott Champagne.

A nyugati kormányok általában is arra törekszenek, hogy az ipari ellátási láncokat szövetségeseik ellenőrzése alatt tudhassák, miután az orosz-ukrán háború a globális olaj- és gázpiacokon okozott ellátási zavarokat, a világ ritkaföldfémtermelésének nagy részét előállító Kínával kialakult feszültség pedig a feldolgozóipar nyersanyagellátását veszélyezteti.

Kapcsolódó cikk Aláírták a debreceni akkumulátorgyár-beruházásról szóló szerződést Ünnepélyes keretek között írta alá a kínai CATL és a debreceni önkormányzat az elektromos autók akkumulátorának gyárához szükséges szerződést

A szerdai bejelentésre a lítium, a ritkaföldfémek, a kadmium és más, a mobiltelefonokban, szélturbinákban, napelemekben, elektromos autókban és más fejlett, a jövő ígéretes technológiáihoz szükséges ásványi anyagok ellenőrzése miatt a Nyugat és Kína között fokozódó feszültség közepette került sor. A hongkongi bejegyzésű Sinomine Rare Metals Resources céget arra utasították, hogy adja el a vancouveri székhelyű Power Metals Corp. vállalatban tartott részesedését, amely lítium, cézium és tantál feltárási projektekkel rendelkezik Ontario állam északi régiójában.

Kapcsolódó cikk Menczer Tamás: Magyarország a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója Magyarország mára akkumulátorgyártó nagyhatalommá lépett elő, 2021-ben a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója volt.

A Chengze Lithium International Ltd. kínai vállalatnak pedig a Lithium Chile Inc. cégben tartott érdekeltségeit kell értékesíteni. A Calgary székellyel rendelkező bányavállalat Chilében folytat lítiumlelőhely-feltáró tevékenységet. A Zangge Mining Investmentnek el kell adnia a vancouveri Ultra Lithium Inc. vállalatban tartott részesedését, amely lítium- és aranyprojektekkel rendelkezik Kanadában és Argentínában. A kínai bányavállalatok hatalmas kitermelő beruházásokat hajtanak végre Afrikában, Latin-Amerikában, Kanadában és máshol, az ország elektromobilitást, megújuló energiaforrások kiaknázását és más fejlett technológiai iparágak fejlesztését ösztönző gazdaságpolitikájának a keretében. (MTI)