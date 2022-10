Komoly megélhetési problémákat hoznak az élelmiszerárak - nincs remény a gyors javulásra

A Privátbankár.hu legfrissebb Árkosár-felmérése a sorozat 15 éves történetének legnagyobb élelmiszerár-emelkedését mérte októberben. Másnap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt inflációs adatok is igazolták a jelentős drágulást. Az ATV Start című műsorában egyebek mellett a folyamatok hátteréről kérdezték munkatársunkat.

Gáspár András, a Privátbankár.hu lapigazgatója elmondta: hiába csökken a világpiacon a dollárban vagy euróban kifejezett gázár, amíg a forint ennyire gyenge, nem várható emiatt sem az élelmiszerárak csökkenése. Nincsenek arra utaló jelek, hogy fékeződne a drágulás - legfeljebb a bázishatás kozmetikázhatja az adatokat, hiszen ha például a tojás ára 50 forintról 100 forintra emelkedik, az 100 százalékos inflációt jelent, de ha innen újabb 50 forinttal drágul, az statisztikailag már csak 50 százalékot jelent...

Az áremelkedés minden üzletben gyakorlatilag egyformán megjelenik. Az energiaárak, a bérköltségek, a növekvő adóterhek minden esetben a végfelhasználónál csapódnak le, jelen esetben tehát a háztartások szembesülnek jóval magasabb számokkal az árcímkéken. Az árstop hatása is ellentmondásos: míg az intézkedéssel érintett termékek ára valóban a tavaly októberi szinten fagyott be, ez csak azoknak jelenthet érdemi segítséget, akik nagyrészt ezekből a termékekből vásárolnak - azt Gáspár András szerint meg sem lehet tippelni, hogy mennyivel drágul az összes többi termék amiatt, hogy a kereskedők kompenzálják az árstopos termékeken keletkező veszteségüket.

Nem egyetlen áruházlánc kiugró áremelése okozta a Privátbankár Árkosár felmérés drasztikus drágulásról tanúskodó végeredményét: nagyon szűk sávban, 33 és 28 százalék között szóródnak az eredmények.

Emiatt érdemben nem lehet spórolni csupán azzal, hogy hol vásárolunk be - az alacsonyabb minőségű valamint az akciós termékek felé fordulnak a vevők. Az akciók azonban egyre inkább az áruházláncok hűségprogramjaihoz kötődnek, tehát most igazán érdemes lehet ezekhez csatlakozni, a hűségkártyákat és applikációkat használni. A KSH legutóbbi kiskereskedelmi forgalmi jelentéséből az is kiderül: az árszínvonal masszív emelkedésével párhuzamosan csökkenni kezdett az élelmiszerek magyarországi forgalma.

Hollósi Dávid, az MKB Bank Nyrt. és Takarékbank Zrt. Agrár és Élelmiszeripari üzletágának vezetője a műsorban elmondta: az élelmiszerárak drasztikus emelkedésének megfékezése nagyon lassú és hosszú folyamat lesz - a mezőgazdasági termelés ugyanis egy nagyon energiaintenzív ágazat.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg: