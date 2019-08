Kongatják a vészharangot az amerikai gazdaság vezetői Trump miatt

Egyre valószínűbb, hogy csak kevés amerikai nagyvállalat tudja majd elkerülni a terheket, amelyeket a Kína és Trump elnök által elrendelt vámemelések jelentenek. Sok gazdasági vezető az élesedő kereskedelmi háború láttán eddig visszatartotta magát, félve Trump haragjától és remélve, hogy az elnök fenyegetései csak taktikát jelentenek, és megállapodás lesz a vége. Miután azonban már életbe léptek vámok és Trump a hét végén még agresszívebb hangot ütött meg, sok iparágban most felmérik, mennyire súlyos a helyzet – írta a The New York Times.

A Business Roundtable a legnagyobb amerikai vállalatok szervezete. Elnöke, Joshua Bolten vasárnap kijelentette, hogy sok vállalatvezető „már készen áll, hogy rálépjen a fékre. Az a veszély, hogy mindenki rálép és az katasztrófa lesz.” Bolten szerint

az elnök legutóbbi lépései „olyan mértékben szakíthatják meg a kereskedelmet, hogy óriási károk keletkeznek. Nem csak a kínai gazdaságban, hanem az amerikaiban és a világgazdaságban is.”

Az amerikai gazdaság eddig viszonylag ellen tudott állni a két ország küzdelmének, de a legutóbbi jelek arra mutatnak, hogy a kölcsönösen mért csapások kezdenek széles körben hatni az amerikai gazdaságra. Az ipari termelés például augusztusban 2009 óta először csökkent. „A megtorló vámok terhének nagy részét a gyáripar dolgozói fogják viselni, mert még nehezebb lesz eladni termékeiket a kínai fogyasztóknak”, jelentette ki Jay Timmons, a Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke.

A múlt héten nem egy cég jelentette be, hogy a kereskedelmi háború következtében kevesebb profittal számol. Vannak vállalatok, amelyek már reagáltak Trump fenyegetésére, hogy elrendelheti kivonulásukat Kínából: a Hasbro játékgyár bejelentette: termelése jelentős részét 2020-ig más ázsiai országokba helyezi át. Az amerikai játékipar különösen függ a kínai üzemektől, ott készül termékeik 88 százaléka.

David French, az Országos Kiskereskedelmi Szövetség alelnöke hangoztatta: „Ilyen környezetben a vállalatok képtelenek tervezni. A kormány eljárása nyilvánvalóan nem hoz sikert és nem lehet új adókkal terhelni az amerikai gazdaságot és a fogyasztókat. Hol fog ez végződni?” A JPMorgan Chase elemzői úgy számolnak, hogy a vámok teljes terhe az amerikai családok számára átlagosan évi 1.000- 1.500 dollár között lehet.

A legnagyobb elektronikai vállalatokat tömörítő Fogyasztó-technológiai Szövetség közölte: a vámemelések már havi 1,3 milliárd dollárba kerülnek az ágazatnak. A vámok következtében a mobiltelefonok ára átlagosan 70, a laptopoké 120 dollárral emelkedhet. Gary Shapiro, a szövetség elnöke rámutatott: