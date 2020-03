Kórház a járvány közepén - így néz ki a Szent László (helyszíni fotók)

Orbán Viktor miniszterelnök és az operatív törzs a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban mindig azt hangsúlyozza, hogy minden eszköz rendelkezésre áll és Magyarország felkészült a járvány kezelésére. Az ellátás központja pedig a Szent László kórház, amely a kormány szerint a legsúlyosabb betegek kezelésére is felkészült. Lapunk azonban a helyszínen szemlélte meg, hogy milyen állapotban vannak konkrétan a Szent László kórház épületei. Röviden: lerobbant állapotban és ezt korábban a kormány is elismerte.

Még 2018 nyarán beszélt arról Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, hogy a korábban a Szent István és a Szent László Kórházak egyesüléséből létrejött dél-pesti centrumkórház jelenleg igen rossz körülmények között működik, így az intézményt megfelelő, 21. századi színvonalra kívánják fejleszteni. Ez nem történt meg, inkább egy 19. századi színvonalról lehet beszélni. Látványtervek persze készültek. Kásler Miklós korábban azt vizionálta, hogy a kórháznál 190 ezer négyzetméter megépítésétől, átépítésétől azt lehet remélni, hogy az intézmény a sürgősségi betegellátás egyik vezető központja lesz.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár és Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke közös sajtótájékoztatójukon jelentették be 2017. októberében, hogy 188 milliárd forintból újul meg a Szent László kórház. Mindez az Egészséges Budapestért Program keretében, ami a tervek szerint a főváros és az agglomeráció teljesen eltorzult kórházi szerkezetét racionalizálná. Tavaly januárban pedig látványterveket is lehetett nézegetni: a többek között korábbi egyesített Szent István-Szent László Kórházból jelentős bővítéssel átalakuló Nagyvárad téri Dél-Pesti Centrumkórház a ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. elképzelései alapján készülhet el - szólt a hangzatos híradás. A szépen hangzó tervek szerint a közvetlenül az M3-as metró vonaláról, a Nagyvárad téri aluljáróból elérhető főépületben rögtön a megfelelő helyszínre irányítják majd a betegeket.

Nos mindebből eddig semmi nem valósult meg, ellenben például a Szent László kórházból is látszódik az FTC nevű focicsapat milliárdokból felépített csodastadionja. "1894. november 9-én fogadta az első beteget az a 200 ágyas kórház, melyet az akut fertőző betegségben szenvedő betegek kezelésére építettek. A kórház története szorosan összefügg az ország járványügyi helyzetével és tükrözi a fertőző betegségek gyógyításának és tudományának a fejlődését. Az új kórházépületek luxus körülményeket biztosítottak a betegek számára" - olvasható a Szent László kórház története.

Most nyoma sincs a luxusnak, inkább szégyenletes és felháborító állapotban vannak a kórház épületei. Mintha 1894 óta hozzá sem nyúltak volna a házakhoz. A kórház területére be lehet menni, de látogatási tilalom van érvényben. A 11-es épület a koronavírus elleni védekezés egyik központja: négy oldalról is rendőrök védik. A vakolata több helyen leomlott, kilátszik az épület vasszerkezete, ami rozsdásodik. A rendszeres beázások nyomai is könnyen beazonosíthatók.

Most nem lehet bemenni, de sima influenza járvány idején már jártunk odabent. Tipikus Kádár-kori berendezés, az orvosi szobákban olyan lestrapált ágyakkal, amiket már lomtalanításkor sem vinne el senki ingyért sem. Ellenben a kertben éppen gereblyézték a leveleket. Az épület tipikusan olyan, mint azok a lerobbant egykori SZOT üdülők, amelyeket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő próbál elárverezni a Balatonnál, de nem kellenek senkinek, mert a bontás is százmilliókba kerülne. Viszont vissza nem térítendő állami támogatásból luxusszállodák épülnek magántulajdonosoknak szerte az országban. A bejáratnál molinó biztaja az egészségügyi dolgozókat: Rajtatok az ország szeme, köszönjük, hogy vigyáztok ránk! És ebben lehet is bízni: rossz körülmények között, méltatlan fizetésért, rengeteg túlórával, de felveszik a kesztyűt a járvány ellen.