Koronavírus Ausztráliától Spanyolországig: nem csak a magyarok pánikvásárolnak

A beszámolók március 16. és 18. közötti állapotokat tükröznek.

Madrid, Spanyolország - 13 716 fertőzött*: az ország legnagyobb pozitívuma a legnagyobb problémája most

“Hogy a spanyol kormány időben és kellő szigorral lépett-e, azt nem én szeretném eldönteni, mert se az egészségügyhöz, se a politikához nem értek, ezen kívül a szituáció rendkívül összetett. Én megpróbálok nem bírálni, hanem az intézkedéseket, a kialakult helyzetet inkább reálisan látni, és eszerint élni az életemet" - mesélte megkeresésünkre a Madridban élő Marton Judit, egygyermekes magyar édesanya.

"Személy szerint abban bízok, hogy Spanyolországban nem fog megtörténni az, ami Olaszországban megtörtént".

Ez az ország ugyanis ugyanúgy mediterrán vidék, mint Olaszorszag, ugyanaz jellemző a társadalom habitusára, mint Olaszországban. "Itt a szocializálódás olyan, mint az oxigén… Ami az egyik legnagyobb pozitívuma ennek az országnak, most éppen ez a legnagyobb problémája. Sokan egészen az utolsó pontig kihúzták az otthon maradást, és ameddig lehetőség volt rá, addig mentek. Ezért kellett bezárni a bárokat és éttermeket egy külön lépésként". Sőt, volt olyan, aki a szombaton elrendelt kijárási korlátozás ellenére még vasárnap is sörrel és cigivel a kezében indult el valahova. Judit szerint biztos, hogy nem a kórházba.

Alig néhány ember a madridi Puerta del Sol téren 2020. március 14-én. / Fotó: MTI/AP Alig néhány ember a madridi Puerta del Sol téren 2020. március 14-én. / Fotó: MTI/AP

Ő nem a betegségtől fél, nem is attól, hogy kötelezően otthon kell maradni - hiszen eddig is részben otthonról dolgozott -, félelmet az a kérdés kelt benne, hogy Európában vajon meddig fog elhúzódni ez a helyzet. Hiszen Amerikával es Kínával ellentétben itt Európában sok ország hol lassabban, hol gyorsabban hoz meg szükséges döntéseket. Abban bízik azonban, hogy 2, legfeljebb 3 hét otthonmaradás elegendő lesz, és utána lassan az élet visszafordulhat a normális kerékvágásba.

Megkérdeztük, hogy az egészségügynek és az oktatásnak mennyire sikerült alkalmazkodnia Madridban a kialakult helyzethez. Judit szerint az egészségügy náluk is leterhelt, nem is érkeznek túl jó hírek a területről, de összeszakadásról azért nincs szó. Egyelőre. "Nyilvánvalóan iszonyatos terhelés alatt van a spanyol egészségügy is, hiszen erre nem volt felkészülve. Egy ilyen szituációra nem is lehetnek felkészülve".

"Az oktatással kapcsolatosan viszont hatalmas meglepetés volt, hogy milyen hamar és mennyire jól álltak át az online oktatásra".

Mint mesélte, az Alexia nevű applikációt használják, ami alapvetően az iskola és a szülő közötti kommunikációt szolgálja. Most ezen keresztül küldik el, hogy melyik nap mi a soron következő tananyag, segítségként youtube-videók linkjét küldik, mint magyarázatot. Az elkészült házi feladatokat pedig fénykép formájában küldik el a tanároknak, akik virtuálisan javítják azokat ki. Ezen kívül online órák is léteznek a gimnáziumi korosztály számára.

"Ez a kijárási korlátozások második napja. Én személy szerint teljesen jól kezelem ezt a helyzetet: nem félek a betegségtől, mert nem én vagyok a kritikus korcsoport. A 3. emeleten él egy idős házaspár, nekik próbálok majd bevásárlással segíteni. Maga az itthonlét sem ijeszt meg (egyelőre), hiszen eddig is részben itthonról dolgoztam. De én szerencsés vagyok, mert nekem van ilyen opció. Másoknak nincs…. Virtuálisan takarítani például nem lehet… Ne feledjük el, hogy nagyon sok embernek világszerte változik meg az élete egyik napról a másikra: családtagokat veszítenek el, a munkaviszonyuk szűnik meg, vagy dolgozni ugyan tudnak menni, de a gyereket nem tudják hova rakni, vagy pici gyermekkel otthonról dolgozni nem éppen ideális, stb… Én rendkívül, de tényleg hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, mert az én életemben nagy változás (egyelőre) nincs… Nyáron majd bepótoljuk, ami most kimarad..."

Zágráb, Horvátország - 81 fertőzött*: minden órában tájékoztatják a lakosságot

A Zágrábban élő kétgyermekes családanya, Grah Kárpáti Éva szerint a lakosság többnyire jól fogadja a nemzeti intézkedéseket. Köszönhető ez annak is, hogy a helyiek véleménye szerint az új miniszter, Vili Beroš nagyon jól kezeli a kialakult helyzetet és jól áll dolgokhoz. Ezt támasztja alá az is, hogy

"Minden órában tájékoztatást kapunk a koronavírussal kapcsolatban, vagyis hányan betegedtek meg, hányan vannak otthoni izoláció alatt" - mesélte Éva. (szerk.: ezen a ponton muszáj megjegyeznünk az itthon napi legfeljebb kétszer frissülő tájékoztatási honlapot és az Operatív Törzs napi egyszeri sajtótájékoztatóját, ahol az újságírók kevés plusz információhoz jutnak köszönhetően a feltehető egyetlen kérdésnek is.)

Az általános hangulattal kapcsolatban arról mesélt nekünk Éva, hogy bár többnyire jól viselik a meghozott intézkedéseket a polgárok, és nem panaszkodnak, sokan vannak megijedve. Ezért megpróbálnak a rossz időkre tartalékolni: lisztet, cukrot, sót vásárolnak.

Szent Márk tér, Zágráb (Fotó: vlada.gov.hr) Szent Márk tér, Zágráb (Fotó: vlada.gov.hr)

A mostani szabályozás szerint a 65 évnél idősebbek már ki sem léphetnek a házból, a krónikus betegségben szenvedőknek pedig önkéntesek segítenek bevásárolni, a gyógyszereket kiváltani. Az iskolák is bezártak,

"ez főleg a szülőknek lesz kihívás, mert nagyon aktívvá kell válniuk, ha azt szeretnék, hogy a gyermekük ne maradjon le. Az oktatás az egyik tévécsatornán megy az alsósok számra, a felsőtagozatosaknak online. Emellett a tanítók további anyagokat küldenek el, amiket minden nap meg kell csinálni" - mesélte Éva.

Úgy tapasztalta, Horvátországban is nagyon leállt az élet és a gazdasági visszaeséstől tart mindenki. Ez nem is meglepő, hiszen a vendéglátásban dolgozóknak már most nagyon rossz a helyzetük, sokan - például szezonmunkások - veszítették már el a munkájukat.

Éva, mint sokan mások, próbálja a jót is megtalálni a jelenlegi helyzetben. Nem tudja, mikor lesz vége ennek az egésznek, de úgy véli, most

az emberek kapnak egy kis időt, hogy átértékeljenek dolgokat, és ami eddig kevésbé volt fontos, előtérbe kerüljön.

Észak-Queensland, Ausztrália - 510 megbetegedés*: verekedni is képesek az emberek a boltban

Észak-Queensland állam egyik kis szigetén élő magyar családanya arról mesélt lapunknak, hogy a sziget elkülönült jellegéből fakadóan az ott élők most még meglehetősen lazán kezelik a koronavírust, de ahogy egyre több lesz a fertőzött, úgy talán a reakciók is komolyabbak lesznek. Ez azért is különösen fontos, mert a sziget fő megélhetési forrása a turizmus, és nagyon sok idős, nyugdíjas él ott, akik a leginkább veszélyeztettek.

"Egyelőre minden nyitva van: boltok, szállodák, éttermek, óvodák, iskolák és persze az emberek jönnek-mennek a komppal vagy a személyszállító hajóval a sziget és a fő part között." - mesélte a névtelenséget kérő magyar édesanya.

Ausztrál tájékoztató (Fotó: MTI/EPA/AAP/Richard Wainwright) Ausztrál tájékoztató (Fotó: MTI/EPA/AAP/Richard Wainwright)

Kedden éjféltől a külföldről érkezők már Ausztráliában is 14 napos házi karanténba kerülnek, de a határok nincsenek lezárva, szabadon lehet utazgatni. A sporteseményeket, koncerteket már itt is lemondták, vagy nézők nélkül rendezik meg azokat.

"Minden nap van valami új döntés, sokan petíciókat írnak azért, hogy az államok közti határokat zárják le az országhatárral együtt."

A felvásárlási őrület a világ másik felén is megfigyelhető: ott sincs wc-papír, pelenka, törlőkendő. Rizsből, tésztából, paradicsomszószból, darált húsból, zsebkendőből pedig korlátozták a megvehető mennyiséget az üzletek.

"Akár verekedni is képesek az emberek a boltokban, de gyakoriak a szóbeli attrocitások is - őrület. Én általában interneten intézem a bevásárlást és kompon keresztül érkezik, de a héten már azt is visszamondták, mert nagy a hiány. Szerencsére itt a szigeten is van két bolt, úgyhogy, amíg nem rendeződik a helyzet ott tudok vásárolni, igaz, drágábban."

* cikkünk írásakor a WHO adatai szerint.