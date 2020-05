Koronavírus: dupla negatív rekord az Egyesült Álamokban

Nagyon súlyos károkat okoznak ugyanakkor a járvány ellen bevezetett korlátozó intézkedések is, gazdasági és társadalmi szinten.

A járvány terjedéséért Kínát tette felelőssé – onnan indult ki a fertőzés tavaly év végén –, és még a kapcsolatok teljes megszakítását is kilátásba helyezte.

Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta: a koronavírus-járvány súlyosabb támadás Pearl Harbornál és szeptember 11-nél is.

Az Egyesült Államok ezzel világelső a halálos áldozatok számát tekintve, az egymillió főre jutó halottak számát tekintve pedig a kilencedik helyen áll a Financial Times adatbázisa szerint . (A legmagasabb halálozási ráta a nyugat- és dél-európai országokban van – a szerk.)

New York (Forrás: Depositphotos)

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!